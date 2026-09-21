Samsun Vezirköprü'de 2. Kitap Günleri öğrencilerin ilgisiyle açıldı - Son Dakika
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Samsun Vezirköprü'de 2. Kitap Günleri öğrencilerin ilgisiyle açıldı

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Samsun Vezirköprü\'de 2. Kitap Günleri öğrencilerin ilgisiyle açıldı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2. Vezirköprü Kitap Günleri, Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle açıldı. 21-27 Eylül'de her gün 08.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek fuarda yazarlar imza günleri düzenleyecek, öğrenciler stantlara yoğun ilgi gösterdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen "2. Vezirköprü Kitap Günleri" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, açılış konuşmasını Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Işık gerçekleştirdi. Ardından söz alan Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, etkinliğin ilçe kültür hayatına katkılarına değindiği kısa bir açılış konuşması yaptı. Kaymakam Yıldız kitap okumanın öğrencilerin gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "İlk emri 'Oku' olan bir dinin mensubuyuz. Burada değerli öğrencilerimiz için bir fırsat aslında. Kitap okumanın gelişimde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kitap okumaktan vazgeçmeyelim" dedi.

Hayati İnanç, kitapseverlerle buluştu

Programın devamında konuşmacı yazar Hayati İnanç kitapseverlerle buluşarak kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Gençlerin önemine vurgu yapan İnanç, "Bizim gençlerimizden daha önemli bir işimiz yok. Gençlerimizi karşımıza alıp nasihat etmek yerine onlara model olmalıyız, örnek olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi protokol üyeleri, yazarlar ve heyecanla fuarı bekleyen öğrenciler tarafından birlikte kesildi. Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler stantları gezerek yayınevleri ve yazarlarla sohbet etti. Fuarın ilk gününde alanı dolduran öğrenciler ise stantları ilgiyle inceleyerek bol bol kitap alışverişi yaptı.

21-27 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar, her gün sabah 08.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında açık kalacak. Fuar boyunca her gün farklı yazarların katılacağı imza günleri düzenlenecek ve kitapseverler sevilen yazarlarla buluşma imkanı bulacak.

Açılış törenine ilçe protokolü, kitapseverler, yazarlar ve kalabalık öğrenci grupları katıldı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatVezirköprüEdebiyatKöprülüSamsunKültürEğitimSporSon Dakika

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