San Sebastian'da Kontrolsüz Turizme Protesto - Son Dakika
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Kültür Sanat

San Sebastian'da Kontrolsüz Turizme Protesto

San Sebastian'da binlerce kişi, kontrolsüz turizmin yaşam kalitesini düşürmesine karşı yürüdü.

27.10.2024 20:16
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İspanya'nın turistik kentlerinde son dönemlerde giderek artan, pahalılığa ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olduğu belirtilen "kontrolsüz turizme" karşı yapılan gösterilerin son durağı San Sebastian kenti oldu.

Ülkenin kuzeyindeki Bask bölgesinin önemli kentlerinden San Sebastian'da binlerce kişi, "mevcut turizm modeline" karşı yürüdü.

San Sebastian Platformu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısı ve çok sayıda dernek, sendika ve siyasi partinin destek verdiği gösteri kapsamında şehir merkezinde yürüyen eylemciler, turizmin kent halkının yaşam kalitesini düşürdüğünü ve pahalılığa neden olduğunu savundu.

Gösteri sonunda okunan açıklamada, bölge halkının gündelik yaşamının turistlerden dolayı her geçen gün olumsuz bir şekilde değiştiği vurgulandı.

Açıklamada, "Turizme ayrılan konut sayısındaki artış bölge halkının ev bulmasını zorlaştırmıştır. Konut bir haktır, iş değil. San Sebastianlılar kent merkezinden çıkmak zorunda bırakılıyor." ifadeleri yer aldı.

Eylemciler, San Sebastian'ın son yıllarda lüks turizme kaydığını ancak bu zenginliğin bölge halkına yansımadığını belirterek, ekonomik ve sosyal açıdan adil bir şehirde yaşamak istediklerini dile getirdi.

İstatistiklere göre 189 bin nüfusu olan San Sebastian kenti, 2023 yılında rekor artışla 1,5 milyon turist ağırlamıştı.

Turizmin kontrolsüz büyümesinden dolayı İspanya'nın Kanarya Adaları, Balear Adaları, Katalonya ve Madrid gibi diğer bölgelerinde de halk son dönemlerde gösteriler düzenleyip benzer taleplerde bulunuyor.

Yaz döneminde Barselona kentinde düzenlenen bir gösteride, kafeteryalarda, restoranlarda oturan turistlere su tabancısı ile su atılmış ve bu polemik yaratmıştı.

Dünyada ABD'nin ardından 85 milyon ile 2023 yılında en çok turistin geldiği ülke olan İspanya, bu yıl 90 milyona yakın turist bekliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat San Sebastian'da Kontrolsüz Turizme Protesto - Son Dakika

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