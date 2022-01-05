Sanatçı Hülya Sedetmen'in solo sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Sanatçı Hülya Sedetmen'in ilk kişisel sergisi "Uyanış", Galeri Binyıl'da ziyarete açıldı.

Sanatçının 2 yıl boyunca ürettiği çağdaş sanat eserlerinin yer aldığı sergide, tuval üzerine akrilik çalışmalarla oluşturulan 10 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Galeriden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sedetmen, hayatın kesitlerden ibaret olduğunu belirterek, "Her kesit pozitif veya negatif bir olayı simgeler ve o simgeler hayatlarımızın gidiş veya işleyiş tarzını değiştirirler. Ben de resimlerimde, o kesitleri renklendirdim ve sizleri anılarınıza yolculuğa sevk ettim." ifadelerini kullandı.

Umutlara, beklentilere ve planlara daha net bir görünüm kazandırmaya çalıştığına işaret eden sanatçı, "Amaç, hayatımızdan aldığımız derslerle hedeflerimizi, planlarımızı bekletmeden gerçekleştirmektir. Bu yolda sizleri 'Uyanış'a davet ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sergi, 20 Şubat'a kadar Kalamış'taki Galeri Binyıl'da ziyarete açık olacak.