Sancaktepe\'de Kültür Sanat Sezonu Başladı

Kültür Sanat

SANCAKTEPE Belediye Başkanı Alper Yeğin, kültür sanat sezonunu açılmasıyla kasım ayı boyunca sahnelenen tiyatro oyunlarının sanatseverler tarafından yoğun ilgili gördüğünü söyledi.

Sancaktepe sahnesi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi ve Sarıgazi Kültür Merkezi'nde kasım ayı boyunca 'Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin', 'Tavşan Patos', 'Muhammet Ali', 'Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız', 'Aşk Eski Bir Yalan', 'Başka Sen Yok ki' isimli tiyatro gösterileri sahnelendi.

Kültür sanat sezonu boyunca devam edecek tiyatro gösterilerine tüm halkı davet eden Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, bu etkinliklerle komşularının kültür sanata erişim kolaylığı sağladıklarını dile getirdi. Yeğin, "Özellikle çocuk tiyatrolarında çocuklar sahnedeki renkli ve eğlenceli performansla unutulmaz anlar yaşıyor. Tiyatro, çocukların hayal güçlerini geliştirmeleri ve sanatı tanımaları açısından önemli bir fırsat sunarken, biz de miniklerin mutluluğunu paylaşmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeğin, "Bundan önce de birçok kültür sanat etkinlikleri düzenledik ve etkinliklerden komşularımız çok memnun kaldı. Kültür merkezlerimizde sahnelenecek oyunlarda şimdiden tüm komşularımıza keyifli seyirler diliyorum" diye konuştu.