Sancaktepe'de Kültür Sanat Sezonu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sancaktepe'de Kültür Sanat Sezonu Başladı

Sancaktepe\'de Kültür Sanat Sezonu Başladı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, kasım ayı boyunca sahnelenen tiyatro oyunlarının büyük ilgi gördüğünü belirtti. Tiyatro gösterileri, kültür sanata erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

30.11.2024 15:10  Güncelleme: 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANCAKTEPE Belediye Başkanı Alper Yeğin, kültür sanat sezonunu açılmasıyla kasım ayı boyunca sahnelenen tiyatro oyunlarının sanatseverler tarafından yoğun ilgili gördüğünü söyledi.

Sancaktepe sahnesi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi ve Sarıgazi Kültür Merkezi'nde kasım ayı boyunca 'Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin', 'Tavşan Patos', 'Muhammet Ali', 'Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız', 'Aşk Eski Bir Yalan', 'Başka Sen Yok ki' isimli tiyatro gösterileri sahnelendi.

Kültür sanat sezonu boyunca devam edecek tiyatro gösterilerine tüm halkı davet eden Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, bu etkinliklerle komşularının kültür sanata erişim kolaylığı sağladıklarını dile getirdi. Yeğin, "Özellikle çocuk tiyatrolarında çocuklar sahnedeki renkli ve eğlenceli performansla unutulmaz anlar yaşıyor. Tiyatro, çocukların hayal güçlerini geliştirmeleri ve sanatı tanımaları açısından önemli bir fırsat sunarken, biz de miniklerin mutluluğunu paylaşmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeğin, "Bundan önce de birçok kültür sanat etkinlikleri düzenledik ve etkinliklerden komşularımız çok memnun kaldı. Kültür merkezlerimizde sahnelenecek oyunlarda şimdiden tüm komşularımıza keyifli seyirler diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sancaktepe Belediye, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Alper Yeğin, Sancaktepe, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sancaktepe'de Kültür Sanat Sezonu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
15:36 28 ilde yapılan son seçim anketi Aradaki fark açılıyor 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
19:03 Rusya’da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı Rusya'da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı
18:39 Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a gidiyor Fenerbahçe'nin eski golcüsü Galatasaray'a gidiyor
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
18:32 Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat’tan Beşiktaş’a duygusal veda Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
17:57 Eyüpspor’da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı
17:46 Temsilcilerimizin UEFA’dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı Temsilcilerimizin UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı
17:43 Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
17:34 İYİ Parti’den istifa eden Ümit Özlale’nin yeni adresi belli oldu İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale'nin yeni adresi belli oldu
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
17:29 Fenerbahçe Merih Demiral’a da imzayı attırıyor Fenerbahçe Merih Demiral'a da imzayı attırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 16:21:21. #1.11#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de Kültür Sanat Sezonu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.