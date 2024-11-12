Şanlıurfa'da Ara Tatil Ziyaretçileri Akın Etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şanlıurfa'da Ara Tatil Ziyaretçileri Akın Etti

Şanlıurfa\'da Ara Tatil Ziyaretçileri Akın Etti

Balıklıgöl Yerleşkesi, ara tatil nedeniyle yerli ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

12.11.2024 14:47
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, ara tatil dolayısıyla yerli ziyaretçilerin tercih ettiği mekanların başında geliyor.

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, eğitime verilen bir haftalık arayı fırsat bilen ziyaretçileri misafir ediyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan mekanı ziyaret ediyor.

Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

Arkadaşlarıyla Ankara'dan gelen Meryem Durmuş, ara tatili değerlendirmek istediklerini belirterek, "Şanlıurfa'nın manevi değerleri gerçekten çok güzel. Ben daha önce de gelmiştim buraya, herkese buraya gelmeyi öneriyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da Ara Tatil Ziyaretçileri Akın Etti - Son Dakika

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