Şanlıurfa\'da Kaybolmaya Yüz Tutmuş Taş Oymacılığı Mesleğinde Yeni Ustalar Yetişiyor

Kaybolmaya yüz tutan taş oymacılığı mesleğinde yeni ustalar yetişiyor

Şanlıurfa'da taş işleme mesleği öğrencilerin ellerinde yeniden hayat buluyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kaybolmaya yüz tutmuş taş oymacılığı mesleği, üniversiteli öğrencilerin ellerinde yeniden hayat buluyor.

Şanlıurfa'da geleneksel mimarinin yapı malzemesi olan Urfa Taşı, öğrencilerin ellerinde işlenerek yeniden hayat buluyor. Kaybolmaya yüz tutan meslekte, yeni ustaların yetişmesiyle taş sanatının nesilden nesille aktarılması hedefleniyor.

Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mimari Restorasyon Programında, yürütücülüğünü Dr. Öğretim üyesi Hülya Öztürk Tel ve Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Karaçizmeli'nin yaptığı süsleme ve onarım teknikleri dersinde öğrenciler, Urfa Taşına hayat veriyor. Program çerçevesinde haftanın belirli günlerinde eğitim alan öğrenciler, kaybolmaya yüz tutan mesleği öğrenerek nesilden nesille aktarmayı hedefliyor. Urfa Taşı işlenerek oluşturulan motifli süslemeler, başta camiler olmak üzere kentin birçok tarihi konak, ev ve sokaklarında yeniden can buluyor.

Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hasan Şahin, kaybolmaya yüz tutmuş taş işleme ve onarım dersi ile öğrencilerin kentteki tüm restorasyon ve onarım işlerinde görev aldığını söyledi. Şahin, "Burada bulunan taş işleme atölyemizde, hocalarımız ve öğrencilerimizle birlikte Urfa'nın kadim el sanatı kültürü olan taş işlemeciliğini tekrar canlandırılması, bu işi el becerisi ile yapabilen usta diyebileceğimiz elemanları yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bu çalışmalarla hem Urfa'mızın kent mobilyası dediğimiz, şehirlerimizde, bahçelerimizde, parklarımızda örneklerinin sergilenmesi ve Urfa taşının yapı mimarisinde kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu çerçevede hocalarımız bu atölyeyi oluşturdular. Yerel yöneticilerimizle ortak çalışmalar yaparak Urfa Taşı işçiliğini, bölgemizde de örneklerini çok gördüğümüz bu sanatın hak ettiği değeri kavuşmasını istiyoruz" dedi.

Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Zeliha Acemoğlu, "Urfa kültüründe bulunan tarihi evlerdeki süslemeleri burada taşlar üzerinde yapıyoruz. Tarihi yapılar üzerinde bulunan süslemelerin fotoğrafları çekiliyor, daha sonra burada çalışmalar sonucu taş üzerinde o süslemeyi yapıyoruz. Genelde bitkisel ve geometrik motifler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrenci Abdulkadir Çiftçi ise, "Urfa'nın tarihi bölgelerinde gezip, orada bulunan motiflerin örneklerini burada taşlar üzerinde işliyoruz. Urfa'nın tarihini yeniden canlandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.