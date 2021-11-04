Üye Girişi
Şanlıurfa'da otel yöneticileri kaliteli hizmet için buluştu - Son Dakika

Şanlıurfa'da otel yöneticileri kaliteli hizmet için buluştu

04.11.2021 15:35

Şanlıurfa'da otel yöneticileri kaliteli hizmet için buluştu Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, otel yöneticileri kaliteli hizmet için buluştu.

Şanlıurfa'da otel yöneticileri kaliteli hizmet için buluştu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, otel yöneticileri kaliteli hizmet için buluştu.

Kentte bulunan bir otelde, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, otel yöneticileri 'Kaliteli hizmet' için bir araya geldi. Kentte Göbeklitepe ve bulunan 11 taş tepe ile Balıklıgöl, Harran Kubbeli Evleri, Halfeti, Siverek Takoran Vadisi, Eyyüp Nebi Makamı gibi tarihi ve turistik mekanları ile artan turizm potansiyeli kapsamında konaklamaların yapıldığı otellerde, yöneticiler kaliteli hizmet için buluştu. Toplantıda İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, kaliteli hizmet için kalifiyeli, eğitimli ve turizmci personellerle çalışılması gerektiği, bunun için önümüzdeki günlerde bir eğitim programının gerçekleştirileceğini söyledi. Aslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı organizesinde verilecek eğitimin kentteki otellerde uygulamalı olarak yapılacağını ifade etti.

"Taş Tepeler Şanlıurfa turizmini canlandıracak"

Aslan, konuşmasının devamında, "Göbeklitepe çağdaşı gibi büyük bir alandan bahsediyoruz. Bununla birlikte Karahantepe'nin önümüzdeki yıl içerisinde ziyarete tam olarak açılması ile birlikte doğal olarak turlardaki Urfa'da gezi gün süresi artacak. Bu durum konaklamaya da yansıyacak. Sadece Karahantepe değil, ardından gelecek olan 10 tane daha Taş Tepeler adıyla lense ettiğimiz neolitik dönem alanı var. Urfa'daki sadece Taş Tepeler turunun 3 güne, 4 güne yayılabileceği unutmayalım. Urfa'nın kendi zenginliği olan müzeleri dahil ettiğimiz zaman, Balıklıgöl'ü dahil ettiğimiz zaman, Halfeti dahil ettiğiniz zaman, Harran'ı dahil ettiğimiz zaman, Eyüp Nebi yol güzergahındaki turizm yolu üzerindeki alanları dahil ettiğimiz zaman, Urfa için 3 günlük, 4 günlük turlar bekliyoruz. Geçen sene pandemi nedeniyle sezon çoğunlukla kapalıydı. Bu sene kısmı bir açılma 1 Haziran'dan itibaren rahat bir şekilde en azından şartlarımızı görebildik. Neler yapabiliriz Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, bakanlık ayağı olarak bizler sizlerle istişare edelim istedik. Eylül ayı ile birlikte bir mevzuat değişikliği oldu. Artık tüm işletmeler bir yıl içerisinde turizm belgeli olacak. Almayanlar faaliyeti ve faaliyetten men edilecek. Bununla ilgili hazırlıkların yapılması gerektiğini belirtmek isteriz. En büyük sıkıntımız nitelikli personel sorunuzdur. Sizlerle konuştuğumuz zaman birçok otelci ile personel niteliğinin arttırılması ile ilgili hem işletme içerisinde eğitimlerinin arttırılması, hem de yeni olarak istihdam edilecek personel sayısının daha da arttırılması ile alakalı talepler olduğunu gördük. Bu anlamda da Kültür ve Turizm Bakanlığımız Turizm Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Urfa'da bir proje başlatacağız. Bu anlamda sizlerin desteği bizim için çok çok önemlidir. Sorunu yaşayacak olan sizlersiniz, sizlerin öngörüleriyle birlikte sizlerin yorumları, sizlerin önerileriyle biz bu işi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da otel yöneticileri kaliteli hizmet için buluştu
Şanlıurfa'da otel yöneticileri kaliteli hizmet için buluştu
Şanlıurfa'da otel yöneticileri kaliteli hizmet için buluştu
Şanlıurfa'da otel yöneticileri kaliteli hizmet için buluştu

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Turizm, Otel, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da otel yöneticileri kaliteli hizmet için buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır 15:43 MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 15:33 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi 15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi 14:53 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı 14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu 14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler 13:54 Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor 13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor

Son Dakika Haberleri
15:43 MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır
15:33 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı
15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti
14:52 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
14:47 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
14:18 Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir
Ekim ayında en çok habere konu olan ünlü isimler Ekim ayında en çok habere konu olan ünlü isimler         
15:47
Yerli otomobil müjdesi! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor Yerli otomobil müjdesi! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor         
15:36
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız         
15:02
Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti         
14:59
Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Bahçeli'yi Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek         
14:38
Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi         
14:11
Vatandaş, Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu         
13:48
İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı         
13:32
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 15:51:25. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otel yöneticileri kaliteli hizmet için buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement