Şanlıurfa’da Sosyal Dayanışma Seferberliği - Son Dakika
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Şanlıurfa’da Sosyal Dayanışma Seferberliği

10.06.2026 11:43
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Şanlıurfa'da 'İyiliği Büyüt, Dayanışmayı Güçlendir' seferberliği başlatıldı, yardımlar yaygınlaştırılacak.

Şanlıurfa'da toplumsal dayanışma kültürünün güçlendirilmesi amacıyla "İyiliği Büyüt, Dayanışmayı Güçlendir" sloganıyla sosyal dayanışma seferberliği başlatıldı.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin iş birliğiyle yürütülecek seferberlik kapsamında, "askıda ekmek" uygulamasına benzer şekilde "askıda market", "askıda bakkal", "askıda kasap", "askıda giyim" ve "askıda kırtasiye" gibi uygulamaların yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Uygulama ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverler arasında dayanışma köprüsü kurulması, ekmek, gıda, kırtasiye ve giyim başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinin paylaşımının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Şanlıurfa'nın paylaşma ve yardımlaşma geleneğinden ilham alınarak hayata geçirilen seferberliğin, kamu kurumları, yerel yönetimler, esnaf ve sanatkarlar, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla sürdürülebilir bir sosyal dayanışma modeline dönüştürülmesi planlanıyor.

Sosyal dayanışmanın belirli dönemlerle sınırlı bir yardım faaliyeti olmaktan çıkarılarak toplumun tüm kesimlerinin katılım sağladığı sürekli bir iyilik hareketine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa'da başlatılan uygulamanın ilerleyen süreçte Türkiye'nin farklı şehirlerine de yayılması ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren örnek bir model oluşturması amaçlanıyor.

Seferberlik kapsamında kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve vatandaşlar dayanışma hareketine destek vermeye davet edildi.

"İyilik paylaştıkça çoğalır, dayanışma güçlendikçe toplum güçlenir" anlayışıyla yürütülecek seferberliğin, toplumsal yardımlaşma ve paylaşma kültürüne katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Şanlıurfa, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa’da Sosyal Dayanışma Seferberliği - Son Dakika

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