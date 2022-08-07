Şanlıurfalı kuşçu Mahmut, 45 yıldır güvercin besliyor - Son Dakika
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Şanlıurfalı kuşçu Mahmut, 45 yıldır güvercin besliyor

07.08.2022 11:43
Şanlıurfalı kuşçu Mahmut, 45 yıldır güvercin besliyor

Şanlıurfa'da yaşayan Mahmut Balcı, çocukluğundan beri büyük bir tutkuyla güvercin besliyor.

Şanlıurfa'da yaşayan Mahmut Balcı, çocukluğundan beri büyük bir tutkuyla güvercin besliyor.

Şanlıurfa Şebab Güvercinleri Derneği Başkanlığını da yapan 53 yaşındaki Balcı, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında kaldığı eski evinde gazetecilere, güvercin merakının babasının da kuşçu olmasından kaynaklandığını söyledi.

Ömrünü çok sevdiği güvercinlere adadığını ayrıca kentteki güvercin severleri de dernek çatısı altında topladığını anlatan Balcı, "Bu iş bana babamdan kalma 53 yaşındayım ben 45 yıldır bu kuşların içindeyim. Uçuruyorum, besliyorum. Bunlar Türkiye çapında profesyonel iyi kuşlar. Emek verilen kuşlar anaçlar ve yavrular burada yavruların hepsini uçurmuşum görevleri var seferli kuşlar bunlar anaç olduğu zaman 2 saat havada kalıyor 16-17, 20 seferi bulanlar var. Sefer dediğimiz her birinin havadan dolaşıp tekrar evine gelmesi anlamına geliyor." dedi.

Bölgeye özel yaklaşık 100 güvercin beslediğini anlatan Balcı, daha çok "oyun kuşları" büyütmeyi tercih ettiğini ifade etti.

Balcı, güvercinlerinin maddi değerinden çok manevi değerinin bir kuşçu için daha önemli olduğunu belirterek, kuş beslemenin bambaşka bir emek istediğini herkesin de bunu yapamadığını anlattı.

Kuş beslemenin büyük bir emek istediğini aktaran Balcı, Şanlıurfa'da da çok sayıda kuş meraklısı olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfalı kuşçu Mahmut, 45 yıldır güvercin besliyor - Son Dakika

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