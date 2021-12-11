Üye Girişi
Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'de restorasyon çalışması başlatıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'de restorasyon çalışması başlatıldı

11.12.2021 10:50
Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'de restorasyon çalışması başlatıldı

Şanlıurfa Valiliği, tarihi Balıklıgöl'de restorasyon çalışmaları başlattı.

Şanlıurfa Valiliği, tarihi Balıklıgöl'de restorasyon çalışmaları başlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıklıgöl'ün doğu kemerlerinin bulunduğu platformda çökme ve çatlaklar meydana geldiği, revakların kemer ve sütunlarında açılmalar olduğu, zeminde oturmalar olması nedeniyle statik sorunların var olduğu tespit edildi.

Yapı ve çevresinin ziyarete açık olması nedeniyle gerekli güvenlik tedbirleri alınarak sorunun çözümü için Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden teknik destek alındı ve çalışmalar başlatıldı.

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna gerekli başvurular yapılarak çalışma izinleri alındı.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda başlatılan restorasyon çalışmalarının, en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'de restorasyon çalışması başlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milletvekillerini susmayınca TBMM Başkanvekili Celal Adan'a 10:53 Milletvekillerini susmayınca TBMM Başkanvekili Celal Adan'a "Başkan tokmağı kullan" önerisi
TESK'ten zorunlu trafik sigortası çağrısı: Fiyatlar sabitlensin, zam yapılmasın 10:43 TESK'ten zorunlu trafik sigortası çağrısı: Fiyatlar sabitlensin, zam yapılmasın Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bitti ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bitti ben! Fırtına, sahili kızıla boyadı! Vatandaştan ilginç tespit: Marmara Denizi kusuyor sandım! 10:39 Fırtına, sahili kızıla boyadı! Vatandaştan ilginç tespit: Marmara Denizi kusuyor sandım! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 08:49 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi 08:47 Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici

Son Dakika Haberleri
10:43 TESK'ten zorunlu trafik sigortası çağrısı: Fiyatlar sabitlensin, zam yapılmasın
10:39 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan arsa satışı: Değeri 52 milyon TL
10:38 Fırtına, sahili kızıla boyadı! Vatandaştan ilginç tespit: Marmara Denizi kusuyor sandım!
10:36 Transfer bekleyen taraftarlara Barcelona Başkanı'ndan olay cevap: Paramız yok!
10:20 İklim krizi kapıda! Karadeniz'le ilgili önemli " yeni sel, heyelan olabilir" uyarısı!
10:08 Kasasında tuvalet kağıdı saklıyor! Ünlü ekonomistten zamlara gönderme
10:05 Polisler ona "bukalemun" diyor! Hırsızlık için girmediği kılık yok!
09:59 Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar
09:58 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
09:54 Kerem Bürsin, HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu
Genç futbolcunun acı son: Kendini asarak yaşamına son verdi Genç futbolcunun acı son: Kendini asarak yaşamına son verdi         
10:54
Avrupa maçları Marcao'nun kısmetini açtı! Aslan minimum 25 milyon euro isteyecek Avrupa maçları Marcao'nun kısmetini açtı! Aslan minimum 25 milyon euro isteyecek         
10:52
Topu bırakıp birbirlerine vurmaya başlayınca maç iptal edildi! Topu bırakıp birbirlerine vurmaya başlayınca maç iptal edildi!         
10:42
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan arsa satışı: Değeri 52 milyon TL Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan arsa satışı: Değeri 52 milyon TL         
10:40
Transfer bekleyen taraftarlara Barcelona Başkanı'ndan olay cevap: Paramız yok! Transfer bekleyen taraftarlara Barcelona Başkanı'ndan olay cevap: Paramız yok!         
10:37
Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu         
08:52
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 10:58:19. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'de restorasyon çalışması başlatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement