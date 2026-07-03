Kilis\'te Millet Bahçesi\'nde açık hava konserine yoğun ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu'nun Kilis'te verdiği açık hava konseri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kilis'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu tarafından açık hava konseri düzenlendi.

Millet Bahçesi Nejat Uygur Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde, Türk halk müziğinin sevilen eserleri seslendirilirken, sıra gecesi kültürünü yansıtan performanslar da izleyicilerden beğeni topladı.

programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KİLİS