Kilis'te Millet Bahçesi'nde açık hava konserine yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis'te Millet Bahçesi'nde açık hava konserine yoğun ilgi

Kilis\'te Millet Bahçesi\'nde açık hava konserine yoğun ilgi
03.07.2026 23:34  Güncelleme: 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, Kilis'te düzenlediği açık hava konserinde Türk halk müziği eserleri ve sıra gecesi performanslarıyla vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu'nun Kilis'te verdiği açık hava konseri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kilis'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu tarafından açık hava konseri düzenlendi.

Millet Bahçesi Nejat Uygur Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde, Türk halk müziğinin sevilen eserleri seslendirilirken, sıra gecesi kültürünü yansıtan performanslar da izleyicilerden beğeni topladı.

programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Kilis, Müzik, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kilis'te Millet Bahçesi'nde açık hava konserine yoğun ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir devir sona erdi İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı
Güney Afrika’da otobüs kazası: 16 ölü Güney Afrika'da otobüs kazası: 16 ölü
Burdur’da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti Burdur'da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti
Uzman erbaş kanunu yasalaştı Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı
Buca’da belediye işçisinin ölümüne neden olan feci kaza kamerada Buca'da belediye işçisinin ölümüne neden olan feci kaza kamerada
Deniz Göktaş’a ters kelepçe takılması Kılıçdaroğlu’nu da kızdırdı Deniz Göktaş'a ters kelepçe takılması Kılıçdaroğlu'nu da kızdırdı

23:20
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye ’’99 puan’’ göndermesi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ''99 puan'' göndermesi
22:49
Suriye’de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü
Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü
21:30
Fenerbahçe’den ayrılan Dyshawn Pierre, ezeli rakibe imza attı
Fenerbahçe'den ayrılan Dyshawn Pierre, ezeli rakibe imza attı
21:21
İstanbul’da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi
İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi
18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
16:55
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi’ne ilişkin davada karar çıktı
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 23:39:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Kilis'te Millet Bahçesi'nde açık hava konserine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.