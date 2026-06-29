Şanlıurfa Kültür Envanteri Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Kültür Envanteri Projesi Tamamlandı

29.06.2026 15:13
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Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına alan proje, kapanış programıyla sona erdi.

Binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen Şanlıurfa İli Kültür Envanteri Projesi tamamlandı.

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel değerlerinin bilimsel yöntemlerle kayıt altına alınması amacıyla yürütülen Şanlıurfa İli Kültür Envanteri Projesi'nin tamamlanması dolayısıyla kapanış programı düzenlendi. Programa Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başta olmak üzere il protokolü, akademisyenler, araştırmacılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Programa konuşmacı olarak Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kültür Envanteri Projesi Bilimsel Danışmanı ve Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Kozbe, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Çakmaktepe Kazı Başkanı Doç. Dr. Fatma Şahin ile Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ katıldı.

Alanında uzman isimler, Şanlıurfa'nın arkeolojik mirası, devam eden kazılar ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Binlerce kültür varlığı kayıt altına alındı

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde yürütülen proje kapsamında il genelindeki tarihi yapılar, arkeolojik alanlar, anıtsal eserler, höyükler ve tarihi kent dokuları detaylı şekilde incelendi. Saha çalışmaları ve dijital belgeleme yöntemleriyle çok sayıda kültür varlığı envantere kazandırıldı.

Şanlıurfa'nın kültürel hafızası geleceğe taşınacak

Tamamlanan envanter çalışması yalnızca bir kayıt projesi değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunması, restorasyon çalışmalarının planlanması ve kültür turizminin geliştirilmesi açısından da önemli bir kaynak oluşturacak. İnsanlık tarihinin en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da tamamlanan proje ile birlikte, kentin sahip olduğu eşsiz kültürel mirasın gelecek kuşaklara daha sağlam temeller üzerinde aktarılması hedefleniyor.

Çalışmanın, Harran ve Batman üniversitelerinin bilimsel katkısıyla, uzman heyetin bilimsel metotlarıyla gerçekleştirildiğini anlatan Şıldak, "Bu projenin, her şeyden önce Şanlıurfa'mızda tarihin, kültürün bütün unsurlarının, tescilli ve tescilsiz bütün değerlerimizin kayıt altına alınması, 5 ciltlik eser olarak yayımlanması, aynı zamanda dijital sürümünün de vatandaşlarımızın kullanımına sunulmasının ötesinde bir web sayfasıyla da bütün kamuoyuna açık bir şekilde sunumunu gerçekleştirmiş olduk. Şanlıurfa, böylece 5 bin eserin kayıt altına alındığı ender şehirlerden biri oldu. Bu kapsamlı çalışmanın önümüzdeki süreçte 2 bin 750 olan tescilli eser sayımızın daha da yükselmesi, 5 binli rakamlara doğru ilerlemesi için de büyük bir fırsat oluşturacak. Ben böylesine bir çalışmanın içinde olmaktan, bu çalışmayı tamamlamış olmaktan dolayı çok mutluyum. Urfa, kültür şehri olarak aynı zamanda turizm şehrine dönüşmeyi hedefleyen, bir taraftan neolitik dönemin arkeolojik alanlarının Taş Tepeler Projesi'yle zirveye ulaştığı bir dönemde bir taraftan da Türk İslam medeniyetinin pek çok eserini bünyesinde barındıran peygamberler şehri ünvanını da taşıyan kapsamlı ve çok yönlü bir şehir" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise, "Urfa Anadolu'nun en kadim şehirlerinden bir tanesidir. Türk İslam şehri, Anadolu'nun geçmişi en geniş, İslam döneminde birçok izi bulunan bir şehir. Burada Şanlıurfa Valiliği, son derece önemli bir işe imza atıyor ve Urfa'nın kültürel mirasını kayıt altına alıyor. Kitap olarak, dijital kitap olarak ve internet sitesi olarak 5 bine yakın eserin resimleri ve konumlarıyla bir araya getirilmesi son derece önemli çünkü bu eserler zaman içerisinde tahrip olurlar. Tahrip olmuşlar. Tahrip olmaya da devam edecekler ancak şu anda bunların envanterinin çıkarılması son derece önemli. Bu zaman içerisinde bu envanter daha da gelişerek devam edecektir. Bu açıdan Urfa Valiliğini, emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyoruz. Urfa'nın tarihi bir şehir olduğunu, aynı zamanda bu kültürel envanteri de tescil ediyor" diye konuştu.

Program, katılımcılara plaket takdimi ve hatıra fotoğrafları ile sın buldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa Kültür Envanteri Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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