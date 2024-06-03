Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde Neolitik İnsanın İzinde Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde Neolitik İnsanın İzinde Yürüyüş Düzenlendi

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali\'nde Neolitik İnsanın İzinde Yürüyüş Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında, Sefertepe'den Karahantepe'ye 'Neolitik İnsanın İzinde 12000 Yıllık Hikaye' yürüyüşü gerçekleştirildi. Katılımcılar, gün doğumuyla birlikte Sefertepe'de buluşarak, neolitik dönemin önemli yerleşim yerlerinden biri olan Karahantepe'ye doğru yola çıktı. Yürüyüş, 26 kilometrelik parkurun sonunda Karahantepe'ye ulaşılmasıyla tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen ve arkeolojik kazıları başlatılan taş tepeler, Göbeklitepe ile birlikte toplam 12 neolitik kazı alanı arasında gelecek yıllarda yapılacak yürüyüşlerle turlar için farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

03.06.2024 12:01
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Sefertepe'den Karahantepe'ye "Neolitik İnsanın İzinde 12000 Yıllık Hikaye" yürüyüşü düzenlendi.

Festival kapsamında gün doğumuyla Sefertepe'de bir araya gelen katılımcılar, insanlık tarihinin en eski kalıntılarından ve neolitik dönemin önemli yerleşim yerleri arasındaki Karahantepe'ye doğru yola çıktı.

Yürüyüşe katılanlar, 26 kilometrelik parkurun sonunda Karahantepe'ye ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen ve arkeolojik kazıları başlatılan taş tepeler, Göbeklitepe ile toplam 12 neolitik kazı alanı arasında gelecek yıllarda yapılacak yürüyüşlerle turlar için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde Neolitik İnsanın İzinde Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
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