Şanlıurfa'da toplu sünnet şöleni yapıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da toplu sünnet şöleni yapıldı

07.09.2022 15:23
Şanlıurfa'da toplu sünnet şöleni yapıldı

Şanlıurfa'nın Hilvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde 137 çocuk sünnet oldu.

Şanlıurfa'nın Hilvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde 137 çocuk sünnet oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik projesi kapsamında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafında toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Vali Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada Hilvan Belediyesi tarafından yapılan programın oldukça hayırlı bir iş olduğunu belirtti.

İdareciliğin sadece yol yapmak ve su getirmek olmadığını ifade eden Ayhan, "İşin özü, insana dokunmaktır. Bugün de işin öznesi olan çocuklarımız için güzel bir iş yapılmıştır. Her dönemin bir ruhu vardır. Bugünün ruhuna uygun olan da sosyal belediyeciliktir. Bu çerçevede önemli olan insana dokunabilmektir. Bütün ilçe belediyelerimizde bu ruha uygun bir şekilde hareket etmektedir. Bugünün öznesi olan çocuklarımız için bu güzel organizasyonu düşünüp tasarlayan, maddi ve manevi boyutuyla emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Sünnet şölenine ev sahipliği yapan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ise bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri sünnet şöleni gelecek yıllarda da sürdürmeye planladıklarını kaydetti.

Etkinliğe destek sunan herkese teşekkür eden Bayık,"Öncelikle ilk defa gerçekleştirdiğimiz toplu sünnet için hazırladığımız organizasyona maddi ve manevi destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Sünnet olmak için oluşturduğumuz kayıt sistemine başvuruda bulunan 137 evladımızın en sağlıklı bir şekilde sünnet olmasını ettirmek için, İl Sağlık Müdürlüğümüz ile yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Hilvan Devlet Hastanesi'nde çocuk cerrahisi ve çocuk anestezi uzmanları ve sağlık ekipleri gözetiminde gerekli çalışmalar yapılarak hijyenik bir ortam hazırlandı. Hastanede hijyenik bir ortamda uzmanlar tarafından yapılan sünnetin ardından, çocuklarımızı tahsis ettiğimiz araçlarla evlerine bırakacağız. Tüm çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Sünnet şölenine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Hilvan Belediyesi, Salih Ayhan, Şanlıurfa, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da toplu sünnet şöleni yapıldı - Son Dakika

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