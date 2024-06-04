Şanlıurfa Siverek Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerleri Yılsonu Sergisi Açtı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri yılsonu sergisi açtı.
Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Yardım, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Lale, daire müdürleri, usta öğreticiler ile kursiyerler açılışı birlikte yaptı.
Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünlerinden oluşan sergi, Hürriyet Caddesindeki Lezgo Park'ta vatandaşların beğenisine sunuldu.
Siverek HEM Müdürü İbrahim Baykan, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde çeşitli branşlarda yaklaşık 200 kurs açtıklarını ve kurslara 25 binin üzerinde kursiyerin katıldığını belirtti.
Sergi, 3 gün boyunca gezilebilecek.
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