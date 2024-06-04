Şanlıurfa Siverek Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerleri Yılsonu Sergisi Açtı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şanlıurfa Siverek Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerleri Yılsonu Sergisi Açtı

Şanlıurfa Siverek Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerleri Yılsonu Sergisi Açtı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından yılsonu sergisi düzenlendi. Sergi, HEM Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, Lezgo Park'ta vatandaşların beğenisine sunuldu. Siverek HEM Müdürü İbrahim Baykan, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 200'den fazla kurs açtıklarını ve 25 binden fazla kursiyerin katıldığını belirtti. Sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

04.06.2024 13:23
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri yılsonu sergisi açtı.

Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Yardım, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Lale, daire müdürleri, usta öğreticiler ile kursiyerler açılışı birlikte yaptı.

Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünlerinden oluşan sergi, Hürriyet Caddesindeki Lezgo Park'ta vatandaşların beğenisine sunuldu.

Siverek HEM Müdürü İbrahim Baykan, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde çeşitli branşlarda yaklaşık 200 kurs açtıklarını ve kurslara 25 binin üzerinde kursiyerin katıldığını belirtti.

Sergi, 3 gün boyunca gezilebilecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerleri Yılsonu Sergisi Açtı - Son Dakika
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