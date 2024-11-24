Şanlıurfa Türküleri Kitabı Yayınlandı

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Şanlıurfa türkülerini kapsamlı şekilde ela alan "İçerdikleri Değerler, Kültür Taşıyıcılıkları ve Medyadaki Yolculuklarıyla Urfa Türküleri" kitabı çıktı.

Şanlıurfa Eğitim ve Kültür Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO tarafından 2023 yılında müzik alanında "UNESCO Yaratıcı Şehirler" ağına dahil edilen Şanlıurfa'nın müzik kültürüne dair yayınlar artıyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ömer Kırmızı tarafından "İçerdikleri Değerler, Kültür Taşıyıcılıkları ve Medyadaki Yolculuklarıyla Urfa Türküleri" kitabı kaleme alındı.

Şanlıurfa halk müziği ve yöre türkülerinin Türk müziği içindeki yerini kapsayan 177 sayfadan oluşan kitapta, Şanlıurfa türkülerinde yer alan değerler ele alınıyor.

Yazar Ömer Kırmızı'nın görüşlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yöresel kültürü en iyi yansıttığı düşünülen anonim türkülerden hareketle mahalli kültür unsurlarının türküler üzerinden betimlendiği bölüm ve yöre türkülerinin medyadaki (radyo, sinema, dizi, TV, internet) yolculuklarıyla ele alındığı bölümü ihtiva eden kitapta, Urfa türkülerinin sunulduğu ortamlar sözlü, yazılı ve elektronik olmak üzere üç bağlamda da ele alınmıştır. Yazar, türküler, hoyratlar ve müziğin diğer formlarıyla temayüz etmiş olan Şanlıurfa'da türkü söylemek bir nevi derdin paylaşımı, içini boşaltmak ve böylece rehabilite olmanın bir yolu olarak görülmüştür. Onun içindir ki hayatın her aşaması Şanlıurfa türkülerine konu olmuş, türküler yörede bir iletişim biçimi olarak kabul görmüştür. Şanlıurfa müzik kültürü araştırmalarına katkı sunmayı amaçlayan bu esere kitapçılarda ve internet satış sitelerinde ulaşılabiliyor."