Şanlıurfa'ya özgü giysi ve takılar ilk kez sergilendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'ya özgü giysi ve takılar ilk kez sergilendi

09.03.2022 14:30

Şanlıurfa'ya özgü giysi ve takılar ilk kez sergilendi 'Şanlıurfa'ya özgü yöresel elbise ve takılar sergisi' açıldı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şanlıurfalı kadınlara ait yöresel giysi, takı ve günlük kullanım eşyaları, Arkeoloji Müzesinde ilk kez sergilendi.

Şanlıurfa'ya özgü giysi ve takılar ilk kez sergilendi

'Şanlıurfa'ya özgü yöresel elbise ve takılar sergisi' açıldı

ŞANLIURFA - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şanlıurfalı kadınlara ait yöresel giysi, takı ve günlük kullanım eşyaları, Arkeoloji Müzesinde ilk kez sergilendi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla, antik dönemde kadın konulu sunum ve Şanlıurfalı kadınların geçmişte kullanılan Şanlıurfalı kadınlara ait giysi, takı ve günlük kullanım eşyaları sergisi, Arkeoloji Müzesi'nde açıldı. Ayakkabı, giysi, gelinlik, gümüş kemer ve takılar gibi Urfa'ya özgü birbirinden güzel eserler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların beğenisine sunuldu. Serginin açılışına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ve çeşitli illerden gelen arkeologlar ile müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler katıldı.

Açılış sonrası konuşan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, "Bugün Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde, 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel bir etkinlik organize ettik. Bu etkinlikte öncelikle bir panel düzenledik. Panelde antik dönemde kadın konulu bir sunum gerçekleştirildi. Panelin ardından Müze içerisinde bulunan sergi salonunda etnografya seksiyonunda bulunan eserlerden geçici bir sergi düzenledik. Özellikle bu sergimizde, Şanlıurfa'mızın yöresel ve tarihi eserlerine yer verdik. Kadın giysileri, kadın takıları, kolyeler, tablolar gibi çeşitli özel eserler oldu. Bu sergiyi Şanlıurfa'da ilk olarak nitelendirebiliriz. Bu sergimiz ziyaretçiler tarafından da çok yoğun ilgi gördü" dedi. Sergiyi gezen Japon ziyaretçi Nahoko İnokuma, geçmişte kullanılan yöresel takılara ve elbiselere hayran kaldığını belirtti. İnokuma, Şanlıurfa'nın çok güzel bir şehir olduğunu da sözlerine ekledi.

Sergiyi gezen Harran Üniversitesi Arekoloji Bölümü Öğretim Elemanı Süheyla İrem Mutlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, herkesin görmesini tavsiye etti.

Şanlıurfa'ya özgü giysi ve takılar ilk kez sergilendi
Şanlıurfa'ya özgü giysi ve takılar ilk kez sergilendi
Şanlıurfa'ya özgü giysi ve takılar ilk kez sergilendi

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Kadınlar Günü, Arkeoloji, Şanlıurfa, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'ya özgü giysi ve takılar ilk kez sergilendi - Son Dakika


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