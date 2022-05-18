Şanlıurfalı çocuklar ilk defa Göbeklitepe'yi gördü - Son Dakika
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Şanlıurfalı çocuklar ilk defa Göbeklitepe'yi gördü

18.05.2022 21:01

Şanlıurfalı çocuklar ilk defa Göbeklitepe'yi gördü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kültür turlarında Kengerli ilk ve orta okulu öğrencileri, insanlık tarihinin seyrini değiştiren 12 bin yıllık Göbeklitepe'yi ilk defa görme fırsatını buldu.

Şanlıurfalı çocuklar ilk defa Göbeklitepe'yi gördü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kültür turlarında Kengerli ilk ve orta okulu öğrencileri, insanlık tarihinin seyrini değiştiren 12 bin yıllık Göbeklitepe'yi ilk defa görme fırsatını buldu.

UNESCO Dünya mirası listesinde yer alan 12 bin yıllık Göbeklitepe'yi görme imkanı bulamayan öğrenciler için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile bir dernek tarafından kültür Turları düzenlenmeye başlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turlarında merkez Haliliye İlçesine bağlı Kengerli Mahallesinde bulunan Kengerli ilk ve orta okulu öğrencileri, araçlarla okullarından alınarak Göbeklitepe'ye götürüldü. 12 bin yıllık Göbeklitepe'yi ilk kez görme şansını yakalayan öğrencilere, arkeolojik kazılarda ortaya çıkan T şeklindeki sütun taşlar hakkında bilgi verildi. Etkinliğe katılan öğrenciler, daha sonra dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

Dernek Başkanı Ece Doğruyol ve öğrenciler gezinin düzenlenmesine destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

Şanlıurfalı çocuklar ilk defa Göbeklitepe'yi gördü
Şanlıurfalı çocuklar ilk defa Göbeklitepe'yi gördü
Şanlıurfalı çocuklar ilk defa Göbeklitepe'yi gördü
Şanlıurfalı çocuklar ilk defa Göbeklitepe'yi gördü

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Şanlıurfalı öğrenciler Göbeklitepe'yi gezdi Şanlıurfalı öğrenciler Göbeklitepe'yi gezdi Şanlıurfalı bayan sporcu 3'cü oldu Şanlıurfalı bayan sporcu 3'cü oldu
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfalı çocuklar ilk defa Göbeklitepe'yi gördü - Son Dakika


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