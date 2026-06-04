Şaphane\'de çocuk oyunları ve uçurtma şenliği coşkusu

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle geleneksel çocuk oyunları ve uçurtma şenliği düzenlendi.

Büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul ve ortaokul öğrencileri, halat çekme, yumurta taşıma, çuval yarışı, mendil kapmaca ve sandalye kapma gibi geleneksel oyunlarda yarıştı. Öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmalar renkli görüntülere sahne olurken, çocuklar eğlence dolu bir gün geçirdi.

Kaymakam Davut Boztaş ve Belediye Başkanı Lütfi Mutlu'nun da katıldığı etkinlikte kurulan oyun parkurları, palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri de öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Program kapsamında öğrenciler çeşitli gösteriler sunarken, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Özel Harekat Ekipleri ile Özel Eğitimli Köpek Timleri'nin gerçekleştirdiği gösteriler izleyenlerden tam not aldı.

Özellikle çocukların büyük heyecanla takip ettiği gösteriler, etkinliğin en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu. Şenlik boyunca hem öğrenciler hem de aileleri keyifli anlar yaşarken, etkinlik ilçede birlik ve beraberlik ortamına da katkı sağladı. - KÜTAHYA