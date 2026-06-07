Sason'da ilk defa düzenlenen yaz şenliği yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Sason'da ilk defa düzenlenen yaz şenliği yoğun ilgi gördü

Sason\'da ilk defa düzenlenen yaz şenliği yoğun ilgi gördü
07.06.2026 19:12  Güncelleme: 19:29
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Batman'ın Sason ilçesinde ilk kez düzenlenen yaz şenliği, yöresel lezzetler ve gösterilerle yoğun ilgi gördü. Şenlikte Sason balı, çileği ve kahk tatlısı tanıtıldı; etkinliğin gelenekselleşmesi hedefleniyor.

Batman'ın Sason ilçesinde ilk kez düzenlenen ve yoğun ilgi gören yaz şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Bin yıllık tarihi çınar ağaçları ve buz gibi berrak sularıyla ünlü Sevek Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen şenlikte, Sason'a özgü yöresel lezzetler tanıtıldı. Etkinlik kapsamında tescilli Sason balı, organik Sason çileği ve meşhur kahk tatlısı vatandaşlara ikram edildi. Batman Valiliği öncülüğünde Sason Kaymakamlığı ve Sason Belediyesi tarafından organize edilen şenlikte arbane grubu, folklor ekibi ve sihirbazların gösterileri ise büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, Sevek Deresi boyunca kurulan çardaklarda aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte konuşan Sason Kaymakamı Furkan Başar, "Vatandaşlarımızın bir araya gelerek hoş vakit geçirdiği, çocuklarımızın gönüllerince eğlendiği güzel bir şenlik düzenledik. Şenliğimize çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimiz de ilçemize özgü doğal çilek ve balı tatma fırsatı buldu" dedi.

Şenliğe katılan Mahsum Batu, etkinliğin ilçenin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, "Bu sayede ilçemize özgü ürünler tanıtılmış oldu. Birçok esnaf burada stant açarak ürünlerini satışa sundu. Vatandaşlarımız da aileleriyle birlikte güzel bir gün geçirme fırsatı yakaladı" diye konuştu.

İlk kez düzenlenen yaz şenliğinin ilçe turizmine ve yerel ekonomiye katkı sağlamasının yanı sıra önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Batman, Turizm, Sason, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sason'da ilk defa düzenlenen yaz şenliği yoğun ilgi gördü - Son Dakika

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