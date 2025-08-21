Satala Antik Kenti'nde İlk Bulgular - Son Dakika
Kültür Sanat

Satala Antik Kenti'nde İlk Bulgular

Satala Antik Kenti\'nde İlk Bulgular
21.08.2025 14:03
Kelkit'teki antik kentte 9 kadın, 4 erkek ve 3 çocuk iskeleti bulundu. Kazılar devam ediyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Roma döneminde askeri karargah olarak kullanılan Satala Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında bulunan mezarlarda 9 kadın, 4 erkek ve 3 çocuk iskeleti olduğu belirlendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur başkanlığında devam eden çalışmaların 8. sezonu, 33 kişilik ekiple yürütülüyor.

Kazı Başkanı Çakmur, AA muhabirine, Anadolu'da kazı çalışması yapılabilen tek Roma lejyon kalesinin Satala Antik Kenti olduğunu belirtti.

Geçen yıl yapılan kazılarda nekropol alanında mezarların bulunduğunu hatırlatan Çakmur, mezarlarla ilgili incelemeyi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşen Açıkkol'un yürüttüğünü aktardı.

Çakmur, çalışmalar sonucunda 16 mezarda 9 kadın, 4 erkek ve 3 çocuk iskeleti tespit edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çocuk mezarları içerisinde bir tanesin kolunun kırık olduğu ve kırık kolun kendiliğinden kaynadığı tespit edildi. Aynı zamanda yapılan incelemede Anadolu'daki diğer kazı alanları içerisinde en narin yapılı kadın iskeletlerinin burada olduğu belirtildi. Bunlar bizim için güzel ve önemli sonuçlar."

Mezarların geç döneme ait olduğunu belirten Çakmur, devam eden kazı çalışmalarında güzel sonuçlar almayı umut ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Satala Antik Kenti'nde İlk Bulgular - Son Dakika

13:26
