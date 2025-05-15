SATMER Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

SATMER Festivali Başladı

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen SATMER Festivali, sanatseverleri bir araya getiriyor.

15.05.2025 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üç günlük sanat maratonu: SATMER Festivali kapılarını açtı

İSTANBUL - İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin düzenlediği SATMER Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışı yapıldı. Osmanlı'dan günümüze 15 farklı sanat dalını teknolojiyle buluşturarak sanatseverleri bir araya getiren festivalin geleneksel hale getirilmesi ve uluslararası düzeye taşınması hedefleniyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sanat Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi. 14 Mayıs'ta başlayan ve üç gün sürecek olan festival; hat, tezhip ve minyatür gibi geleneksel sanatları, atık metal heykeller ve dijital portreler gibi modern uygulamalarla birleştirdi. Ünlü sanatçıların söyleşileri ve konserleriyle zenginleşen etkinlik, sanatseverlere farklı bir deneyim sunuyor. Ayrıca festival kapsamında tanıtılan İGÜ Sanat Tasarım Uygulama Araştırma Merkezi'nin (SATMER), Türkiye'deki üniversiteler arasında bir ilk olduğu da belirtildi.

"İlk sekiz yüz, hatta ilk beş yüz arasında yer almayı hedefliyoruz"

Festivalin açılışında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Bu festival; öğrenciler, akademisyenler ve ülkenin geleceği için büyük önem taşıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi, adından da anlaşılacağı gibi sürekli gelişiyor. Times Higher Education Dünya sıralamalarında bin bir ile bin iki yüz bandına yerleştik. Sizlerin katkılarıyla önümüzdeki yıllarda ilk sekiz yüz, hatta ilk beş yüz arasında yer almayı hedefliyoruz" dedi.

"Yarışı sürdürerek başarıdan başarıya koşacağız"

Gayretli, üniversitenin uluslararası bir vizyonla yüz yıllık bir kurum olma yolunda ilerlediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu bir bayrak yarışıdır. Bizler, öğrencilerimiz ve gelecek nesillerle bu yarışı sürdürerek başarıdan başarıya koşacağız. İnsan, kendisini nerede görmek isterse orada değer bulur. Öğrencilerimizin birlik ve beraberlik içinde değer oluşturması bizim için çok kıymetli."

"Ülkemizin ve dünyanın önde gelen sanatçıları, öğrencilerimizle bir araya geldi"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, "SATMER'İ yeni kurduk. Sanat, sosyal bilimler ve teknoloji, medeniyetin üç sacayağıdır. SATMER ile sanatsal, sosyal ve teknik inovasyonu birleştiren bir ekosistem oluşturduk. Üniversite olarak sanata pozitif ayrımcılık yaparak yıllarca ihmal edilmiş bu alanı güçlendiriyoruz" dedi.

"SATMER bünyesinde düzenlenen etkinlikler, sanatı öğrenciler ve sektör profesyonelleriyle buluşturdu" diyen Prof. Dr. Şahin, "Her iki haftada bir sergiler ve buluşmalar organize ettik. Geçen hafta, öğretim üyemiz İsmet Çavuşoğlu'nun sergisini açtık. Ülkemizin ve dünyanın önde gelen sanatçıları, öğrencilerimizle bir araya geldi. Üniversite, öğrenci-sektör buluşmalarını sanatçılar, akademisyenler, sanayiciler ve sosyal bilimcilerle gerçekleştirerek yenilikçi bir model sundu" diye konuştu.

Prof. Dr. Şahin, festivali gezdiğini ve farklı sanat dallarının bir araya geldiği bu organizasyondan etkilendiğini belirterek "Öğrencilerimiz, ünlü sanatçılarla buluşarak sanat hakkında ilk elden bilgi aldı. Bu birleşimden büyük mutluluk duyduk. Üniversitemiz; 38 bin öğrencisi ve 7 bin uluslararası öğrencisiyle sanat, sosyal bilimler ve teknoloji alanlarında büyümeye devam ediyor. Dünya sıralamalarında önemli bir yer edindik. En fazla uluslararası akreditasyona sahip üniversiteyiz. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından verilen kurumsal akreditasyonu da aldık. Bu bizim için çok önemli. İstanbul Gelişim Üniversitesi uluslararası bir üniversite" şeklinde konuştu.

"Amacımız, her kesime hitap eden bir festival konsepti oluşturmaktı"

SATMER Müdürü ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Günay, "Festival; hat, tezhip, minyatür gibi geleneksel sanatlarla, atık metal dönüşüm heykelleri ve bilgisayar programlarıyla oluşturulan dijital portreler gibi yenilikçi uygulamaları kapsadı. Bu çeşitlilik, Türkiye'de bir ilk oldu" dedi.

Günay, "Amacımız, her kesime hitap eden bir festival konsepti oluşturmaktı. Gençlerin teknolojiye olan ilgisini dikkate alarak geleneksel ve modern sanat dallarını birleştirdik. Böylece hem gençler hem de tüm sanatseverler için çekici bir etkinlik sunduk. Festivalde, atık metallerden yapılan heykeller gibi çevre dostu eserler de büyük ilgi gördü. Bu festivali daha büyük platformlarda, daha geniş kitlelere ulaştırarak sanatın birleştirici gücünü göstermeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, Teknoloji, Festival, İstanbul, Osmanlı, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat SATMER Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap

14:31
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
12:32
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu’na sürpriz Hemen uyarı geldi
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
21:24
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı
Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
21:23
İstanbul’da suya yüzde 10 zam
İstanbul'da suya yüzde 10 zam
21:06
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar
Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
20:45
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz
Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
20:35
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den
Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
20:35
Arif Kocabıyık tahliye edildi
Arif Kocabıyık tahliye edildi
20:17
Meksika’da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 15:12:26. #7.12#
SON DAKİKA: SATMER Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.