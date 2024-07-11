Seddülbahir Kalesi Dünya Mimarlık Festivali'nde finalist oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Seddülbahir Kalesi Dünya Mimarlık Festivali'nde finalist oldu

Seddülbahir Kalesi, tamamlanan kültür yapıları kategorisinde seçilen 11 finalist arasında yer aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı gösteren kale, 6-8 Kasım'da Singapur'da düzenlenecek festivalde yarışacak ve ödüllerin kazananları açıklanacak.

11.07.2024 13:55
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Dünya'nın önde gelen mimari projeleri arasında adından söz ettiren Seddülbahir Kalesi, Dünya Mimarlık Festivali'nde de "tamamlanan kültür yapıları" kategorisinde seçilen 11 finalist arasında yerini aldı.

Ulusal alanda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası ödüllerinin yanı sıra Archıtızer a+ ve Domus gibi uluslararası yarışmalarda da kısa listeye girme başarısı gösteren Seddülbahir Kalesi, 6-8 Kasım'da Singapur'da düzenlenecek Dünya Mimarlık Festivali'nde yarışacak.

Festivalde, 68 ülkeyi temsil eden 140 jüri üyesi karşısında gerçekleştirilecek proje sunumlarının ardından dünyanın en prestijli mimarlık platformu ödüllerinin kazananları açıklanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Seddülbahir Kalesi Dünya Mimarlık Festivali'nde finalist oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seddülbahir Kalesi Dünya Mimarlık Festivali'nde finalist oldu - Son Dakika
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