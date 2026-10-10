Şef Yalçınkaya, Gaziantep mutfağının baklava ve katmerle sınırlı olmadığını söyledi - Son Dakika
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Şef Yalçınkaya, Gaziantep mutfağının baklava ve katmerle sınırlı olmadığını söyledi

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Şef Yalçınkaya, Gaziantep mutfağının baklava ve katmerle sınırlı olmadığını söyledi
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GastroAntep kapsamında Gaziantep'e gelen Şef Mehmet Yalçınkaya, kent mutfağının baklava ve katmerin ötesinde zengin ürün çeşitliliğine sahip olduğunu belirtti. Yalçınkaya, yöresel ürünlerin uluslararası pazarda tanıtılarak şehre katkı sağlanması gerektiğini söyledi.

Şef Mehmet Yalçınkaya, Gaziantep mutfağının baklava ve katmerin ötesinde zengin bir ürün çeşitliliğine sahip olduğunu belirterek, kente özgü yöresel ürünlerin uluslararası pazarda tanıtılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Gaziantep'te düzenlenen GastroAntep gastronomi etkinliklerine katılan Yalçınkaya, kentin mutfak kültürünü, gastronomi alanındaki gelişimini ve yerel ürünlerin dünya pazarındaki potansiyelini değerlendirdi.

Yalçınkaya, Gaziantep'e her gelişinde gastronomi alanında yeni gelişmelerle karşılaştığını, kentin son yıllarda önemli bir ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Gaziantep'in tarihi İpek Yolu üzerindeki konumuyla baharat kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Gaziantep'i sadece ve sadece yemekleriyle anmamız Gaziantep'e çok haksızlık olur. Çünkü Gaziantep aslında İpek Yolu üzerinde, Türkiye'de ilk baharatlarla tanışmış ve baharatları çok iyi kullanmış illerimizden biri. Gaziantep'i yemek konusunda değil de ürünleriyle artık tanıtmamız gerekiyor. Yemekleriyle artık tanındı, Fatma Şahin Başkanımız az önce Gaziantep peynirinden bahsetti. Bunun gibi yüzlerce ürün var. O yüzden biz buraya her geldiğimizde bir farklılıkla karşılaşıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor."

Gaziantep'in geçmişten bugüne ulaşan geleneksel yemeklerinin de önemli bir kültürel miras olduğunu dile getiren Yalçınkaya, kent mutfağının "yokluk mutfağı" yerine "kiler mutfağı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Mezopotamya'nın tarımsal üretim ve ürün çeşitliliği bakımından önemli bir coğrafya olduğuna işaret eden Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Burası Mezopotamya, her şeyin başlangıcı, buğdayın çıktığı yer, işte sebzenin, meyvenin çıktığı yer, çoklu çeşitler. Sadece bu geleneksel mutfağın kilerdekilerle birleşmesi aslında ortaya bu yemekleri çıkarıyor. Hani baktığınız zaman burada ete de çok kolay ulaşılabiliyor, sebzeye de ulaşılabiliyor, bulgura da ulaşılabiliyor. O yüzden çok şanslı bir memleket. Buraya biz 15 yıl önce geldik, o dönem bunların temelleri atılıyordu. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla artık çok başka şeyler konuşulan bir şehir oldu, model oldu. Gaziantep, baklava ve katmere sıkıştırılmamalı. Çok büyük haksızlık oluyor. O yüzden artık baklava tamam, katmer tamam, bence ürüne geçmeliyiz ve bu ürünü de uluslararası boyutta pazarlayıp şehre katkı sağlanması gerekiyor."

Gastronomi alanındaki başarının şehirdeki kurumların ve halkın desteğiyle mümkün olduğunu belirten Yalçınkaya, GastroAntep'in diğer organizasyonlara örnek olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
Mehmet YalçınkayaKültür SanatGastronomiGaziantepKültürTurizmSon Dakika

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