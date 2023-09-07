Seferihisar'ın 101. Kurtuluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlanacak - Son Dakika

Seferihisar'ın 101. Kurtuluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlanacak

Seferihisar\'ın 101. Kurtuluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlanacak
Son Güncelleme: 07.09.2023 16:05

Seferihisar Belediyesi, ilçenin 101. Kurtuluş Yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Çeşitli etkinlikler ve gösterilerle kutlama yapılacak olan kurtuluş gününde, ünlü şarkıcı Buray da sahne alacak. İlçenin kurtuluş coşkusu, 11 Eylül'de Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak ve belediye bandosunun gösterisi, DJ performansı ve Buray konseri ile devam edecek. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bu özel gün için özel bir program hazırladıklarını belirtti.

Seferihisar Belediyesi, ilçenin 101. Kurtuluş Yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı Buray'ın sahne alacağı kurtuluş günü kutlamalarında, belediye bandosu ve çeşitli gösterilerle de, coşku doruğa çıkacak.

İzmir'in Seferihisar ilçesi, kurtuluşunun 101. yılını düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak. 11 Eylül Kurtuluş Günü'ndeki kutlamalar, Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. Seferihisar Belediye Bandosu da, gün içerisinde Seferihisar sokaklarında gösteri yapacak. Kurtuluş coşkusu, Pazar Yeri Otoparkı'nda yapılacak DJ gösterisi ve Buray konseri ile devam edecek.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar'ın kurtuluşunun 101. yılına yakışır özel bir program hazırladıklarını belirterek, "11 Eylül'ü coşku ile kutlayacağız. Kurtuluşun ruhunu tüm vatandaşlarımızla yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bize özgürlüğümüzü hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seferihisar'ın kurtarıcısı Çolak İbrahim Paşa ve silah arkadaşlarına minnettarız. Onların emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız" dedi. - ADVERTORİAL

Seferihisar'ın 101. Kurtuluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlanacak
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Kültür Sanat

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Son Dakika Kültür Sanat Seferihisar'ın 101. Kurtuluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seferihisar'ın 101. Kurtuluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlanacak - Son Dakika
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