Seferihisar\'ın 101. Kurtuluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlanacak

Seferihisar Belediyesi, ilçenin 101. Kurtuluş Yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı Buray'ın sahne alacağı kurtuluş günü kutlamalarında, belediye bandosu ve çeşitli gösterilerle de, coşku doruğa çıkacak.

İzmir'in Seferihisar ilçesi, kurtuluşunun 101. yılını düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak. 11 Eylül Kurtuluş Günü'ndeki kutlamalar, Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. Seferihisar Belediye Bandosu da, gün içerisinde Seferihisar sokaklarında gösteri yapacak. Kurtuluş coşkusu, Pazar Yeri Otoparkı'nda yapılacak DJ gösterisi ve Buray konseri ile devam edecek.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar'ın kurtuluşunun 101. yılına yakışır özel bir program hazırladıklarını belirterek, "11 Eylül'ü coşku ile kutlayacağız. Kurtuluşun ruhunu tüm vatandaşlarımızla yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bize özgürlüğümüzü hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seferihisar'ın kurtarıcısı Çolak İbrahim Paşa ve silah arkadaşlarına minnettarız. Onların emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız" dedi. - ADVERTORİAL