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Başkanın yanında yürürken bir anda kendini yere atıp yuvarlanmaya başladı

Şehitler Abidesi'nde SOLOTÜRK nefesleri kesti

ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıldönümü anma programları Şehitler Abidesi'nde SOLOTÜRK gösterisiyle son buldu.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıldönümü anma programları kapsamında Şehitler Abidesi'nde 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün kapanış programı gerçekleştirildi. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Ercan Oran ve bin 200 öğrenci katıldı. Törende SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Öğrenciler, gösteri uçuşunu ilgi ve heyecanla izledi. F-16 pilotunun uçuşu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.