Şehitler Abidesi'nde SOLOTÜRK nefesleri kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Şehitler Abidesi'nde SOLOTÜRK nefesleri kesti

Geniş Video İzle

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıldönümü anma programları Şehitler Abidesi'nde SOLOTÜRK gösterisiyle son buldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Ercan Oran ve bin 200 öğrencinin katıldığı törende, SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirildi. F-16 pilotunun uçuşu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

25.04.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitler Abidesi'nde SOLOTÜRK nefesleri kesti

ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıldönümü anma programları Şehitler Abidesi'nde SOLOTÜRK gösterisiyle son buldu.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıldönümü anma programları kapsamında Şehitler Abidesi'nde 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün kapanış programı gerçekleştirildi. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Ercan Oran ve bin 200 öğrenci katıldı. Törende SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Öğrenciler, gösteri uçuşunu ilgi ve heyecanla izledi. F-16 pilotunun uçuşu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Şehitler Abidesi\'nde SOLOTÜRK nefesleri kesti
Kaynak: İHA

Osman Aşkın Bak, Çanakkale, Jandarma, Gençlik, Albay, Pilot, Spor, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şehitler Abidesi'nde SOLOTÜRK nefesleri kesti - Son Dakika


14:45 AK Parti’ye mesaj mı vardı İşte Bahçeli’nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti 5 ilde kafe ve restoranlara denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti! 5 ilde kafe ve restoranlara denetim
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
14:44 Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlama davasında çiftin tutukluluk hali devam ediyor Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlama davasında çiftin tutukluluk hali devam ediyor
14:36 Belediye Başkanı Aydar’dan Ceyhanlı emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi Belediye Başkanı Aydar'dan Ceyhanlı emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi
14:07 23 Nisan’da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki 23 Nisan'da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki
13:51 Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe’den intikamımızı alacağız Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız
13:49 Yargıtay Başkanı 25’nci turda da seçilemedi Gözler şimdi 26’ncı turda Yargıtay Başkanı 25'nci turda da seçilemedi! Gözler şimdi 26'ncı turda
13:29 Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 15:04:47. #1.11#
SON DAKİKA: Şehitler Abidesi'nde SOLOTÜRK nefesleri kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement