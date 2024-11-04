'Şehrim Kudüs' sergisi Ankaralılarla buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

'Şehrim Kudüs' sergisi Ankaralılarla buluştu

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'Şehrim Kudüs' sergisi Ankaralılarla buluştu Sunduğu 'Şehrim Kudüs' sergisinin ikincisi Mustafa Necati Kültür Evi'nde sanatseverlerle buluştu.

04.11.2024 18:54
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'Şehrim Kudüs' sergisi Ankaralılarla buluştu

ANKARA - Sunduğu 'Şehrim Kudüs' sergisinin ikincisi Mustafa Necati Kültür Evi'nde sanatseverlerle buluştu.

Ressam Aslı Baltacıoğlu, daha önce İstanbul Altunizade Kültür Merkezi'nde beğeniye sunduğu 'Şehrim Kudüs' sergisinin ikincisi Mustafa Necati Kültür Evi'nde sanatseverlerle buluştu. Ressam Baltacıoğlu ve 36 öğrencisinin 41 eserinden oluşan 'Şehrim Kudüs' resim sergisinin açılışı Ankara Valisi Vasip Şahin, eşi Şeyma Şahin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Ankara Nuri Pakdil Edebiyat Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Sergide, ressam Baltacıoğlu'nun sanatta sürdürülebilirliğin değerini vurgulamak amacıyla, kağıt katlama tekniğiyle hazırladığı 'Kubbet'üs Sahra' tasvirinin yanı sıra, toz pastel ve karakalemle tuvale taşınan eserler de yer aldı.

"Kudüs gittikçe özgürleşiyor"

Sergide eserleri yer alan sanatçıları tebrik eden Ankara Valisi Şahin, "Kudüs çok önemli, birinci Kıblemiz. İkinci mübarek beldemiz. Bu yüzden Kudüs'ün bugün sadece bir şehir olmaktan çok öte bir anlamı var. Bugün çektiğimiz ızdırabın da aklında yatan bu anlamıdır. Bugün Kudüs gittikçe özgürleşiyor. Şehit şehit, bebek bebek özgürleşiyor. Allah Kudüs'ün özgür halini her birimize göstersin" diye konuştu.

Kudüs'ten ilham alarak hazırlanan eserler 4-9 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 'Şehrim Kudüs' sergisi Ankaralılarla buluştu - Son Dakika

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