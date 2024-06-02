Şehzade Osman Selahaddin Osmanoğlu, 'Nakkaşın Fırçasından' sergisini ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şehzade Osman Selahaddin Osmanoğlu, 'Nakkaşın Fırçasından' sergisini ziyaret etti

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Osmanlı Cihan Devleti şehzadesi Osman Selahaddin Osmanoğlu, Üsküdar'da düzenlenen 'Nakkaşın Fırçasından' isimli sergiyi ziyaret etti. Osmanoğlu'na sergi hakkında bilgi verildi ve tezhip çalışması canlı olarak izlendi. Sergi, 14 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

02.06.2024 15:36
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Şehzade Osman Selahaddin Osmanoğlu, 'Nakkaşın Fırçasından' sergisini ziyaret etti

İSTANBUL - Osmanlı Cihan Devleti şehzadesi Osman Selahaddin Osmanoğlu, Üsküdar'da düzenlenen 'Nakkaşın Fırçasından' isimli sergiyi ziyaret etti.

Üsküdar'daki Atik Valide Külliyesi'nde düzenlenen 'Nakkaşın Fırçasından' isimli sergiyi Osmanlı Cihan Devleti şehzadesi Osman Selahaddin Osmanoğlu ziyaret etti. Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi sorumlusu Muammer Semih İrteş'in daveti üzerine sergiye gelen Osmanoğlu'na merkezin tarihçesi ve yürüttüğü faaliyetler anlatıldı. Merkezdeki eğitimciler ve öğrencilerin, 3 yıl boyunca meydana getirdiği 150 eserin bulunduğu sergiyi gezen Osmanoğlu, bir tezhip çalışmasını da canlı olarak izledi. Tezhip dalında ulusal ve uluslararası yarışmalarda pek çok ödülün sahibi olan merkezin Başhocası Mamure Öz, çalıştığı bir eser üzerinden Osmanoğlu'na tezhip sanatı hakkında bilgi verdi.

Baba tarafından 33. Osmanlı padişahı 5. Murad, anne tarafından da 35. Osmanlı padişahı Sultan Reşad'ın torunu olan Osmanoğlu, hayattaki 24 Osmanlı şehzadesi arasında kıdem bakımından ikinci sırada bulunuyor. 1940 yılında İskenderiye'de doğan Osmanoğlu, yılın yarısını İngiltere'de, diğer yarısını da Beylerbeyi'ndeki evinde geçiriyor. Kapılarını sanatseverlere 25 Mayıs'ta açan 'Nakkaşın Fırçasından" sergisini ziyareti sırasında Osmanoğlu'na, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Cem Atabey, İstanbul Topkapı Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Pazan, Kıbrıs gazisi ve yazar Mehmet Şadi Polat eşlik etti. Sergi, 14 Haziran'a kadar 10.00-17.00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şehzade Osman Selahaddin Osmanoğlu, 'Nakkaşın Fırçasından' sergisini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehzade Osman Selahaddin Osmanoğlu, 'Nakkaşın Fırçasından' sergisini ziyaret etti - Son Dakika
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