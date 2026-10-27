Şehzadeler’de çocuk evlerinde 29 Ekim coşkusu Başkan Şimşek’in katılımıyla yaşandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde belediyeye bağlı çocuk evlerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, miniklerin şiir, dans ve folklor gösterileriyle kutlandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de çocukların heyecanına ortak oldu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Şehzadeler Belediyesi bünyesindeki çocuk evlerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen kutlamalarda çocuklar, hazırladıkları gösterilerle izleyenlerden alkış aldı.

Çocuk evlerinde eğitim gören öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde hazırladıkları programda şiirler okudu, dans ve folklor gösterileri sergiledi. Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz balonlarla süslenen alanlarda bayram coşkusu yaşanırken çocuklar, hep birlikte söyledikleri marşlarla kutlamalara renk kattı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, başkan yardımcılarıyla birlikte çocukların hazırladığı gösterileri izledi. Programda konuşan Başkan Şimşek, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü büyük bir mutluluk ve heyecanla kutladıklarını belirterek milli değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Şimşek, "Büyük Cumhuriyetimizin 103'üncü yılındayız. Geçmişten aldığımız güçle, küllerinden yeniden doğan bir ülke var etmenin mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Ulusal değerlerimizi çocuk evlerimizde, diğer birimlerimizde yaşatmamız gerekiyor. Bu milli bilinci çocuklarımıza yerleştirmemiz ve bu ülkenin nasıl bugünlere geldiğini her zaman aktarmamız gerekiyor. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Başta çocuklarımız olmak üzere ilçemizde, ilimizde ve ülkemizde yaşayan tüm yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.