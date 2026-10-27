Şehzadeler’de çocuk evlerinde 29 Ekim coşkusu Başkan Şimşek’in katılımıyla yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şehzadeler’de çocuk evlerinde 29 Ekim coşkusu Başkan Şimşek’in katılımıyla yaşandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehzadeler’de çocuk evlerinde 29 Ekim coşkusu Başkan Şimşek’in katılımıyla yaşandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediyesi çocuk evlerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet’in 103’üncü yılı kapsamında çocuklar şiir, dans ve folklor gösterisi sundu; Başkan Hakan Şimşek de etkinliği izleyip milli değerlerin aktarılmasının önemini vurguladı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde belediyeye bağlı çocuk evlerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, miniklerin şiir, dans ve folklor gösterileriyle kutlandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de çocukların heyecanına ortak oldu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Şehzadeler Belediyesi bünyesindeki çocuk evlerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen kutlamalarda çocuklar, hazırladıkları gösterilerle izleyenlerden alkış aldı.

Çocuk evlerinde eğitim gören öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde hazırladıkları programda şiirler okudu, dans ve folklor gösterileri sergiledi. Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz balonlarla süslenen alanlarda bayram coşkusu yaşanırken çocuklar, hep birlikte söyledikleri marşlarla kutlamalara renk kattı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, başkan yardımcılarıyla birlikte çocukların hazırladığı gösterileri izledi. Programda konuşan Başkan Şimşek, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü büyük bir mutluluk ve heyecanla kutladıklarını belirterek milli değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Şimşek, "Büyük Cumhuriyetimizin 103'üncü yılındayız. Geçmişten aldığımız güçle, küllerinden yeniden doğan bir ülke var etmenin mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Ulusal değerlerimizi çocuk evlerimizde, diğer birimlerimizde yaşatmamız gerekiyor. Bu milli bilinci çocuklarımıza yerleştirmemiz ve bu ülkenin nasıl bugünlere geldiğini her zaman aktarmamız gerekiyor. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Başta çocuklarımız olmak üzere ilçemizde, ilimizde ve ülkemizde yaşayan tüm yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Şehzadeler BelediyesiCumhuriyet BayramıKültür SanatHakan Şimşek29 EkimGüncelÇocukYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi... Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
Bakan Gürlek duyurdu 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı O anlar kamerada Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
13:01
Fenerbahçe’de ıslıklanıyordu Yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
12:19
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
12:12
Antalya’da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
11:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
11:14
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
11:00
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 13:08:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Şehzadeler’de çocuk evlerinde 29 Ekim coşkusu Başkan Şimşek’in katılımıyla yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei