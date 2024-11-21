Selçuklu Mezarlığı'nda 109 Yeni Mezar Keşfedildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Selçuklu Mezarlığı'nda 109 Yeni Mezar Keşfedildi

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Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yapılan kazılarda 65'i çocuk olmak üzere 109 mezar gün yüzüne çıkarıldı.

21.11.2024 12:53
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Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 109 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bu yıl yapılan kazılarda 65'i çocuk mezarı olmak üzere 109 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yıl Türkiye genelinde başlattığı "Geleceğe Miras" projesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz başkanlığında Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda da yürütülüyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 210 dönümlük alan üzerinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın "Seyitler" bölümünde eylül ayı ortalarında başlatılan ve şu ana kadar 7 bin 200 metrekare alanda yapılan yeni kazı ve restorasyon çalışmalarında tamamen veya kısmen toprak altında olan 65'i çocuk mezarı olmak üzere 109 mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Eski Ahlat Şehri Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, "Geleceğe Miras" projesi kapsamında Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın Seyitler bölümünde yürüttükleri çalışmalarda 230 mezara müdahale ettiklerini söyledi. 7 bin 200 metrekare alanda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında açma ve çeşitli yükseklik aralıklarında seviyeye inme çalışması yaptıklarını belirten Kulaz, "Eylül ayının ortalarından itibaren bakanlığımızın izin ve destekleriyle başladığımız 'Geleceğe Miras' projesi çalışmaları devam ediyor. İklim şartları el verdikçe de çalışmalarımız devam edecek ve bakanlığımızda zaten bunu destekliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu sene başlattığı 'Geleceğe Miras' projesi bütün Anadolu'da yaygın olarak sürdürülen çok büyük bir proje. Biz de bunun Ahlat kısmını yürütüyoruz. Bakanlığımızın destekleriyle bu sene şu ana kadar yaklaşık 7 bin 200 metrekarelik alanda çalışma gerçekleştirdik. Her geçen gün bu alan biraz daha genişleyerek devam ediyor. Tabii sadece yüzey toprağını alıp zemin düzeltmede ya da çevre düzenleme yapmıyoruz. Bununla beraber alanda bulunan bozulmuş kırılmış sağa sola savrulmuş mezar taşlarını da restorasyonuna tabi tutuyoruz. Bu çalışma kapsamında daha doğrusu çalıştığımız alanda yaklaşık 230 şahide ve sandukaya bu sene müdahale ettik. Bu 230 mezar taşının yaklaşık 109 tanesi yeni çıkan ve envantere kaydı olmayan mezar taşlarından oluşuyor. Biz bunlara geçici envanter kaydı veriyoruz. Daha sonra bunları zaten bakanlığımızın kültür envanterini kaybedeceğiz. Bu mezarlardan 65 tanesi çocuk mezarı. Çocuk mezarları toprak altında daha çok çıkıyor. Çünkü geçmişten bugüne yani mezarlığın kuruluşundan bugüne Ahlat birçok deprem yaşadı ve ayrıca alanda köstebek yuvaları fazlasıyla var. Onun dışında her geçen gün yüzey toprağı birikiyor. Büyük mezar taşlarına göre daha küçük ebatlı oldukları için çocuk mezarları daha çok toprak altında kalıyor ve çoğu da şahidesiz sadece sandukadan oluşan mezar taşlarıdır. Bunlar gün yüzüne çıkarılıp envantere kaydediliyor" dedi.

Hava şartları el verdiği müddetçe çalışmaları sürdüreceklerini belirten Mehmet Kulaz, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Hava şartları umarım elverişli olur ve güneş açar. Biz de mümkün mertebe alanda çalışmayı devam ettiririz. 4-5 yıl içerisinde bakanlığımızın destekleriyle 210 bin metrekarelik alanın tamamında bu çalışmayı gerçekleştirmek istiyoruz. Alanda ne kadar bozulmuş kırılmış mezar taşı varsa hepsine müdahale etmek, zemin düzeltmesi yapmak, çevre düzenlemesi yapmak ve böylece mezarlığı turizme hazır hale getirmek ve her metrekaresinin dolaşılabilir ve onarılmış duruma getirmek temel amacımız. Çalışmalarımızda zaten bu yönde devam ediyor."

Selçuklu Mezarlığı\'nda 109 Yeni Mezar Keşfedildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Selçuklu Mezarlığı'nda 109 Yeni Mezar Keşfedildi - Son Dakika

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