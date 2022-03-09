Seldan Bağcan 8 Mart'ta konser verdi - Son Dakika
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Seldan Bağcan 8 Mart'ta konser verdi

09.03.2022 09:53
Seldan Bağcan 8 Mart'ta konser verdi

Türk halk müziğinin sevilen ismi Selda Bağcan, Küçükçekmece Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği gecede konser verdi.

Türk halk müziğinin sevilen ismi Selda Bağcan, Küçükçekmece Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği gecede konser verdi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen konsere binlerce kişi katıldı. Oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Bağcan, "8 Mart benim için önemli bir gün. Özel günlerde konser vermekten haz duyuyorum" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü dolayısıyla Selda Bağcan konseri organize etti. Meslekte 50'nci yılını dolduran Selda Bağcan 8 Mart'ta kapsamındaki konserini Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi. 'Eşitlik Yolunda 50'nci Yıl' isimli konserde salonu dolduran binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.

'Yalan dünya', 'yaz gazeteci yaz', 'anne ben geldim', 'tatlı dillim' gibi unutulmaz parçaları seslendiren Bağcan yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Konser alanına saatler öncesinden gelen hayranları bol bol fotoğraf, video çekerek gecenin keyfini çıkardı.

"8 MART BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Konser öncesi kuliste açıklamalar yapan usta sanatçı Selda Bağcan, "8 Mart emekçi kadınlar günü çalışma saatlerini 8 saate indirmek için protesto yapıyorlar ve o protestoda iki kadın öldürülüyor. O yüzden önemli bir gün ben zaten 14 Şubat, 23 Nisan gibi özel günleri çok severim. Bu günlerde konser yapmaktan çok haz duyarım. Kadına şiddet ve cinayetler için bir şarkımız var bu konserde söyleyeceğim. Şarkımızın adı 'yaz gazeteci yaz' son kısmını güncel olaylara dayanarak değiştiriyorum. Burada da İstanbul Sözleşmesi'nden bahsedeceğim" diye konuştu.

BERGEN İLE HİÇ TANIŞMADIK AMA SESİNİ ÇOK BEĞENİRDİM

Bergen filmini merak ettiğini belirten Bağcan, "Bergen ile hiç tanışmadık ama ben de sesini çok beğenirdim. Ben zaten arabesk söyleyenleri çok beğeniyorum. Bergen filmini çok merak ediyorum. Sinemaya gidemesem bile televizyonlara düştüğünde izlerim. Sinemaya gitme gibi bir lüksüm olmuyor hiç öyle bir vakit yok" ifadelerini kullandı.

HAZAL KAYA'NIN OYUNCULUĞUNU ÇOK BEĞENDİM

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin birinci bölümünü izlediğini aktaran Bağcan, "Aslında ismi 'Pera Palas'ta Bir Gece' olsaydı daha güzel olurdu çok beğendim. Hazal Kaya'nın oyunculuğunu çok beğendim. Beğenmeyen eleştireni de çok ayıpladım. Bir defa olağanüstü bir senaryo içinde Atatürk var ve kurtuluşa giden günler anlatılıyor muhteşem bir senaryosu var" dedi.

SAHNEYE 50 YILDIR ÇIKIYORUM HEP KAPALI GİYİNDİM

Ünlü isimlerin sahne kıyafetlerine yönelik de konuşan Bağcan, "Korkunç buluyorum, biz nasıl bu günlere geldik bilemiyorum. Ben geçenlerde 'son muhafazakarım' dedim gerçekten öyle sahneye 50 yıldır çıkıyorum. Ben 20 yaşında sahneye çıktım ama öyle giyinmedim. Hayatım boyunca sahnelerde hep kapalı giyindim. Çok da fazla yüklenmek istemiyorum onların tercihi o ama ben bu tarz giyinmeyi tasvip etmiyorum. Mayoyla beni ancak plajda görebilirisiniz" diye konuştu.

Gecede Selda Bağcan'ın yeğeni Serenad Bağcan da sahneye çıkarak 3 şarkı söyledi. Bağcan, "Halamla aynı sahneyi paylaşmak benim için oldukça gurur verici bir şey. Emekçi bütün kadınların günü kutlu olsun. Keşke bir şeyleri savaşarak elde etmeseydik de dünyada kadın erkek eşit olabilseydi" ifadelerini kullandı.


Seldan Bağcan 8 Mart'ta konser verdi
Seldan Bağcan 8 Mart'ta konser verdi
Seldan Bağcan 8 Mart'ta konser verdi
Seldan Bağcan 8 Mart'ta konser verdi
Seldan Bağcan 8 Mart'ta konser verdi
Seldan Bağcan 8 Mart'ta konser verdi
Seldan Bağcan 8 Mart'ta konser verdi
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Selda Bağcan, 8 mart, Konser, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Seldan Bağcan 8 Mart'ta konser verdi - Son Dakika


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