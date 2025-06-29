Selendi\'de 8. Keşkek Festivali Düzenlendi

Manisa'nın Selendi ilçesinde Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 8. Keşkek Festivali düzenlendi.

Sabah saatlerinde gözlemeli kahvaltıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve geleneksel keşkek dövme töreniyle devam etti. Kıl çadırlarda hazırlanan keşkek ve yöresel yemekler vatandaşlara ikram edildi.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı festivalde halk oyunları sergilendi.

Dernek Başkanı Hikmet Topcan, amaçlarının kültürlerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Etkinliğe Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.