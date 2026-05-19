Selendi\'de Gençlik Bayramı Coşkusu

Manisa'nın Selendi ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" ve fener alayı düzenlendi. İlçe sokaklarında meşaleler ve dev Türk bayrağı eşliğinde yapılan yürüyüşte, kortejin önünde ilerleyen cirit atları ilgi odağı oldu.

Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik, Selendi Toplum Sağlığı Merkezi önünden başladı. Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe geçen yüzlerce vatandaş, marşlar söyleyerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar ilerledi. Kortejin en önünde yer alan cirit atları yürüyüşe farklı bir renk katarken, gençlerin omuzlarında taşıdığı metrelerce uzunluktaki dev Türk bayrağı ve fener alayı Selendi sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Bayram coşkusunun üst seviyeye ulaştığı yürüyüşe; ilçe protokolü, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA