Selendi'de Yangın Evi Sıçradı

Manisa'nın Selendi ilçesinde arazide başlayıp eve sıçrayan yangın zarara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Selendi-Kula kara yolu üzerindeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, arazi yakınlarındaki B.Ş'ye ait eve sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın evde hasara sebep verdi.

Soruşturma sürdürülüyor.