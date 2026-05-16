Selimiye Camii'nde Kartpostallık Manzara

16.05.2026 09:18
Edirne'de Selimiye Camii'nin minareleri arasında hilalin doğuşu, fotoğrafçı Turhan Ülgüdür'le görüntülendi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nde sabah Edirne semalarında oluşan eşsiz görüntü, fotoğraf sanatçısı Turhan Ülgüdür'ün objektifine yansıdı.

Sabahın erken saatlerinde çekilen karelerde, Selimiye Camii'nin minareleri arasında beliren hilal dikkat çekti. Gün doğumunun ilk ışıklarıyla birlikte oluşan manzara, görenlere adeta kartpostallık görüntüler sundu.

"Bu sabah Selimiye Camii ve hilalin doğuşu Sağlıkla güzel günler olsun Edirnem" diyerek deklanşöre basan Ülgüdür'ün çektiği fotoğraflar, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nin tarihi siluetiyle hilalin aynı karede buluşması, Edirne'nin kültürel ve estetik zenginliğini bir kez daha ortaya koydu. Sabah saatlerinde oluşan sakin hava ve gökyüzündeki net görüntü, ortaya etkileyici karelerin çıkmasını sağladı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

