Selimiye Camii Restorasyonu Tamamlanma Aşamasında - Son Dakika
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Kültür Sanat

Selimiye Camii Restorasyonu Tamamlanma Aşamasında

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Edirne'deki Selimiye Camii'nin restorasyonu sona yaklaşırken, çalışmalar büyük titizlikle devam ediyor.

26.03.2025 12:35
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Selimiye Camii'nin restorasyonunda sona doğru

EDİRNE - Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Sona doğru yaklaşan restorasyon çalışmalarının ardından Türkiye'nin en büyük zirve eserlerinden tarihi camii, ihtişamıyla göz kamaştıracak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Edirne'de Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye Camisi'nin restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor.

2021 yılının kasım ayında başlayan restorasyon çalışmalarında şimdiye kadar minare, kurşun ve dış cephe taş onarımları tamamlandı. Şadırvan ve revak avlusundaki kalem işleri de tamamlanarak, çalışmalarda sona doğru yaklaşıldı.

Ayrıca, cami içinde ince işçilik olan kalem işi, çini işleri, elektrik tesisatları, aydınlatma işleri, cami bahçesinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları ile temizlik onarım çalışmaları da sürüyor. Edirne kari sanatının en önemli özelliklerini bünyesinde barındıran müezzin mahfilinde de çalışmalar uzmanlar tarafından devam ediyor.

Ramazan ayı sebebiyle ibadette ve ziyarete açık olan küçük bir kısımda da yerli ve yabancı ziyaretçiler, restorasyona rağmen camiye yoğun bir şekilde gelmeyi sürdürüyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Balkan ülkelerinden de vatandaşların camiyi ziyaret ettiği görüldü.

"Camimizin minare onarımları ile dış cephe onarımlarını tamamladık"

Selimiye Camisi'nin restorasyonunun büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, "Genel Müdürlüğünce 2021 yılı kasım ayında başlamış olduğumuz Selimiye Camii restorasyon çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor. Restorasyon çerçevesinde göründüğü gibi camimizin minare onarımları ile dış cephe onarımlarını tamamladık ve iskelelerimizi söktük. 3 yıl aradan sonra camimiz mahyasına da kavuştu. Bu onarımlar çerçevesinde minare, dış cephe taş onarımları, temizlik onarımları ve kurşun onarımlarımız yapılarak iskelelerimizi söktük. Şuan itibarıyla daha çok cami içinde ince işçilik diyebileceğimiz kalem işi, çini işleri ve elektrik tesisatları aydınlatma işlerine devam ediyoruz. Bununla beraber cami bahçemizde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarımız da şu an devam etmektedir" dedi.

"Ramazan ayı sebebiyle yine camimize ziyaretçilerimiz geliyor"

Saraç, "Camimizin içinde bulunan müezzin mahfilinde Edirne kari sanatının en önemli özelliklerini bünyesinde barındıran müezzin mahfilinde de şuan restorasyon çalışmalarımız uzman heyetler ile beraber titiz bir şekilde devam ediyor. Camimizin avlu kısmında şadırvanımızın onarımını tamamladık ve revak avlusundaki kalem işlerimizi tamamlayıp, iskelelerimizi söktük. Onarım çalışmalarımız bu çerçevede devam etmektedir. Ramazan ayı sebebiyle yine camimize ziyaretçilerimiz geliyor. Camimizin küçük bir kısmı da olsa ibadet ve ziyarete açık durumdadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Selimiye Camii Restorasyonu Tamamlanma Aşamasında - Son Dakika

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