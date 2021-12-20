'Sen de Yaz' öykü yarışmasının başvuruları 21 Aralık'ta başlıyor - Son Dakika

KidZania, genç yazarları okumaya, yazmaya, üretmeye, edebiyatı sevmeye teşvik etmek amacıyla yeni bir yarışma düzenleyeceğini duyurdu. Erbulak Evi ile birlikte düzenlenen 'Sen de Yaz' isimli öykü yarışması için başvurular 21 Aralık'ta başlıyor. 10-14 yaş arasındaki gençlerin katılabileceği yarışmanın konusu 'Gelecekte ben' olarak belirlendi. Yarışma sonunda belirlenecek 20 eserden oluşan toplu bir öykü kitabı basılacak.

Yarışmaya katılacak genç yazarlar; kendilerini gelecekte nasıl bir yaşam içinde hayal ettiklerini, gelecekte yaşamayı hayal ettikleri toplum, kurmayı düşledikleri dünya, seçmek istedikleri meslek, kazanmak istedikleri başarılar, olmak istedikleri insan hakkında yazdıkları öykülerle yarışmaya başvurabilecek.

ÖYKÜ KİTABI BASILACAK

Aslı Perker, Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç, Göktuğ Canbaba, Ömür Kurt, Özden İnal, Özden Özgürdal ve Sevinç Erbulak gibi Türkiye'de sanat alanında önemli isimlerinin yer aldığı yarışma seçici kurulu, en iyi 20 eseri belirleyecek. Belirlenen 20 eser Erbulak Kitap tarafından baskıya hazır hale getirilerek toplu bir öykü kitabı olarak basılacak. Basılan kitaplar kitap satan tüm internet siteleri, kitabevleri ve KidZania International Store'da satışa sunulacak.

Yarışmanın duyurulması ve katılımı teşvik için seçici kurul üyesi olan yazarların kendi tecrübelerini sloganlarla aktardığı videolar, sosyal mecralarda yayınlanacak. Ödüle değer bulunan öyküler 23 Nisan 2022'de KidZania ve Erbulak Kitap tarafından KidZania İstanbul'da düzenlenecek bir törenle açıklanırken eş zamanlı olarak internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından da duyurulacak.