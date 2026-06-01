Senoz Vadisi'nde Kültürel Etkinlikler

01.06.2026 10:05
Çayeli'nde Senoz Vadisi'nin kültürel mirası çeşitli etkinliklerle yeniden yaşatıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Senoz Vadisi'nin kültürel mirası düzenlenen programda çeşitli etkinliklerle yeniden hayat buldu.

Çayeli Kaymakamlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Senoz Eko-Vadi Turizm Geliştirme Kooperatifi ve Senoz Derneği tarafından düzenlenen 2. Çayeli Kültür Etkinlikleri, bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Çayeli ilçesine bağlı Buzlupınar ve Uzundere köylerinde iki gün süren etkinliklerde, Senoz Vadisi'nin geleneksel yaşam kültürünü yansıtan çeşitli programlar düzenlendi.

Etkinlikler, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval ile Senoz Eko-Vadi Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Burhan Karaloğlu'nun açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.

Program kapsamında geleneksel Senoz düğünü ritüeli canlandırılırken, kız isteme merasimi, yüzük oyunu ve yöresel taş bulma oyunu katılımcılarla buluşturuldu. Alanda kurulan stantlarda yöresel ürünlerin yapımı uygulamalı olarak tanıtıldı. Etkinliklerde atma türkü performansları, horon gösterileri, tahta araba yarışları ve ok atışları gerçekleştirildi. Katılımcılara yöresel yemekler ikram edilirken, Senoz Vadisi'nde yetişen yazar ve şairlerin eserleri de düzenlenen kitap sunumlarıyla tanıtıldı.

Senoz'un kültürel mirasının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Program boyunca geleneksel yaşam kültürüne ilişkin çeşitli uygulamalar sergilenirken, bölgenin kültürel değerleri ziyaretçilerle buluşturuldu. - RİZE

Kaynak: İHA

