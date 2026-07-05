Şerefiye Festivali Sona Erdi

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen 29. Geleneksel Şerefiye Kültür ve Sanat Festivali, iki gün süren etkinliklerin ardından sona erdi.

İlk gün Şerefiye köyü festival alanında kortej yürüyüşü ile başlayan ve konserlerle devam eden festivalde, ikinci gün festival alanına en iyi giriş yapan köy yarışması ile başladı.

Bölgedeki 18 köy, alanda yürüyüş yaparak kültürlerini tanıttı. Yarışmada, Şerefiye köyü birinci, Güllüali köyü ikinci, Çevirmehan köyü üçüncü oldu. Dilekpınar köyü ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

Festival, halk konserlerinin ardından sona erdi.

Festivale, Zara Kaymakam Vekili Funda Hamza Çaldağı, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.