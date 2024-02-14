Ses sanatçısı Neşe Can, 88 yaşında İzmir'de vefat etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ses sanatçısı Neşe Can, 88 yaşında İzmir'de vefat etti

Ses sanatçısı Neşe Can, 88 yaşında İzmir\'de vefat etti

Narlıdere ilçesindeki evinde, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitiren Neşe Can için Urla ilçesindeki İskele Yahşibey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye sanatçının kız kardeşleri, yeğenleri ve yakınları katıldı. Can'ın cenazesi, namazın ardından Kuşçular Mezarlığı'na defnedildi. Müziğe İzmit Musiki Cemiyetinde başlayan Can, daha sonra TRT Ankara Radyosunun sınavını kazanarak radyoda görev aldı.

14.02.2024 15:37
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Ses sanatçısı Neşe Can, 88 yaşında İzmir'de vefat etti.

Narlıdere ilçesindeki evinde, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitiren Can için Urla ilçesindeki İskele Yahşibey Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye sanatçı Can'ın kız kardeşleri, yeğenleri ve yakınları katıldı. Can'ın cenazesi, namazın ardından Kuşçular Mezarlığı'na defnedildi.

Müziğe İzmit Musiki Cemiyetinde başlayan Can, daha sonra TRT Ankara Radyosunun sınavını kazanarak radyoda görev aldı. Can, seslendirdiği birçok şarkıyla müzikseverlerin beğenisi toplamıştı.

Kaynak: AA

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