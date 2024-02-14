Ses sanatçısı Neşe Can, 88 yaşında İzmir'de vefat etti.
Narlıdere ilçesindeki evinde, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitiren Can için Urla ilçesindeki İskele Yahşibey Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye sanatçı Can'ın kız kardeşleri, yeğenleri ve yakınları katıldı. Can'ın cenazesi, namazın ardından Kuşçular Mezarlığı'na defnedildi.
Müziğe İzmit Musiki Cemiyetinde başlayan Can, daha sonra TRT Ankara Radyosunun sınavını kazanarak radyoda görev aldı. Can, seslendirdiği birçok şarkıyla müzikseverlerin beğenisi toplamıştı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Ses sanatçısı Neşe Can, 88 yaşında İzmir'de vefat etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Mısır'a gitti. Karşılamada Erdoğan ile Sisi bir araya gelirken First Layd'ler de selamlaşarak sohbet etti. Buzları eriten First Lady'ler şıklıklarıyla dikkatleri üzerlerine çektiler.
Erzincan İliç'te yaşanan siyanürlü altın madeni faciasının ardından bölgeye giden yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede bir video çekerek "Ellerinizi öpeyim buraya gelin. Burası dünyanın ikinci Çernobil'i" ifadelerine yer vermişti.
Sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklit eden fenomen Muhammed Nur Nahya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir video paylaştı. Videoda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğa yer veren Nahya, izleyenleri güldürdü. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofise de atıfta bulunan Nahya, hediye olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının mazbatasını verdi.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Ece Mumay, küçükken öfke kontrol probleminin olduğunu ve lisede bir arkadaşını tokatladığını söyledi.
Gazze'ye yönelik saldırılarıyla dünyanın tepkisini çeken ve Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'i ziyaret eden eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 29 bin Filistinliyi katleden İsrail askerleriyle dans ederken görüntülendi.
Erzincan'da heyelan meydana gelen maden sahasına girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, jandarma tarafından içeri alınmadı. Girişi engellenen Özdağ, "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Aralık ayında yıllık bazda beklentilerin aksine yüzde 1.2 artarak Şubat 2023'ten beri ilk kez artış kaydetti. Aylık bazda da yüzde 0.2 daralma beklenirken, sanayi üretimi yüzde 2.6 artış gösterdi.
Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde toprak yığınının üzerlerine geldiğini gören kamyon şoförleri manevra yaparak felaketten son anda kurtuluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?