Seyit Onbaşı sırtındaki top mermisi ile metroya bindi, vatandaşlar duygulandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Seyit Onbaşı sırtındaki top mermisi ile metroya bindi, vatandaşlar duygulandı

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılına özel gösteri Bursa sokaklarında beğeni topladı. Bursa'da tiyatro oyuncuları, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni unutturmamak için metro içerisinde gösteri düzenledi. Seyit Onbaşıyı canlandıran tiyatrocu ve silah arkadaşlarının temsili 215 kilogramlık top mermisiyle metroya binmesi ve gösterisi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Metroda ve Bursa sokaklarında duygu dolu anlar kameraya yansıdı.

18.03.2024 23:02  Güncelleme: 23:21
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Seyit Onbaşı sırtındaki top mermisi ile metroya bindi, vatandaşlar duygulandı

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılına özel gösteri Bursa sokaklarında beğeni topladı

BURSA - Çanakkale Savaşları'nda en fazla şehit veren illerin başında gelen Bursa'da tiyatro oyuncuları, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni unutturmamak için metro içerisinde gösteri düzenledi. Seyit Onbaşıyı canlandıran tiyatrocu ve silah arkadaşlarının temsili 215 kilogramlık top mermisiyle metroya binmesi ve gösterisi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Metroda ve Bursa sokaklarında duygu dolu anlar kameraya yansıdı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümünde, Ahmet Kurt'un yazdığı ve Keremay Ata'nın yönettiği gösteri, metro içerisinde büyük ilgi gördü. Oyuncular, kostümleri ile metroya binerek, vatandaşlara kısa bir gösteride bulundu. Gösteride 1915 yılında Çanakkale'de yaşananlar anlatılırken, vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Gösteri bitiminde alkışlar havada uçuştu.

Meydanda büyük ilgi

Metroda düzenlenen gösteri sonrası oyuncular, Şehreküstü Meydanı'nda vatandaşlar ile fotoğraf çekindi. Seyit Onbaşı'nı gören vatandaşlar fotoğraf çekinmek için sıraya girerken, çocukların ilgi odağı ise Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisi oldu. Gösterinin sonunda ise, Seyit Onbaşı sırtında taşıdığı mermiyi topa koyarak bitirdi.

Gösteriyi yöneten ve ayrıca gösteride 'Seyit Onbaşı' karakterini oynayan Keremay Ata, " Bugün Şehreküstü'nde farkındalık yapmak istedik. Çanakkale'ye, Mecidiye Tabya'sına dikkat çekmek istedik. Çünkü yıllardır bizlere yabancıların dayatmış olduğu sanal kahramanlarla çocuklarımızı büyüttük. Hatta bizler de onlarla büyüdük. Ama gerçek kahramanları es geçtik. Seyit Onbaşı'nı Türkiye'nin 81 vilayetinde yaşayan evlatlarımıza anlatma kararı aldık. Gösteri sırasında ağlayan vatandaşlarımız oldu. Onlar ağladıkça bizlerin de yüreğinden bir şeyler koptu. Bu benim adıma bir fedakarlık değil, bir görev" diye konuştu.

Öte yandan gösteride Çanakkale Savaşı'nda askerlerin neler yaşadığını anlatan Beyza Kurt ise, "Böyle bir gösteriden teklif aldığımda çok duygulandım. Böyle bir teklif gelince, tarihimi tekrar tekrar gözden geçirdim. Eksiklerimi, hatalarımı, yanlışlarımı ve doğrularımı gözden geçirdim. Anlatmak istediğim bilgilere kendi duygularımı da ekledim. Bu gösteriye çalışırken gözyaşlarımı tutamadım. 'Gittiler, gördüler ve dönemediler' dedik, evet dönemediler. Gösteride de geçtiği gibi, biz bu vatan içinde hür irademiz ile gezip dolaşabiliyorsak eğer, birileri zamanında nefeslerini bizler için feda ettiği için" şeklinde konuştu.

Bursa Çanakkale Savaşları'nda kayıtlı olarak en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Bursa'dan 3737 şehit verilmesine karşılık, Balıkesir'den 2779, Konya'dan 2683, Kastamonu'dan 2425 ve Denizli'den 2195 şehit verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Seyit Onbaşı sırtındaki top mermisi ile metroya bindi, vatandaşlar duygulandı - Son Dakika

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