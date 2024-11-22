Seyyid Sücaaddin Veli Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Seyyid Sücaaddin Veli Çalıştayı Düzenlendi

Seyyid Sücaaddin Veli Çalıştayı Düzenlendi

Eskişehir'de düzenlenen çalıştayda Sücaaddin Veli'nin kültürel önemi vurgulandı.

22.11.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle "Seyyid Sücaaddin Veli Çalıştayı" düzenlendi.

Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Sücaaddin Veli'nin Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Seyyid Battal Gazi gibi bugün de saygı ve minnetle anıldığını söyledi.

Sücaaddin Veli'nin kültür ve medeniyet tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şenlik, "Tıpkı Ahmed Yesevi, Mevlana, Yunus Emre gibi Anadolu coğrafyasının dini ve kültürel hayatı üzerinde yüzyıllar boyunca etkili olmuş ve Anadolu insanını ciddi bir şekilde yönlendirmiştir. Sadece Anadolu coğrafyası üzerinde değil, Anadolu dışında Balkanlar gibi yakın coğrafyalarda da aynı şekilde toplumlar üzerinde etkili etkileri görülmüş ve halen de görülmektedir. Ayrıca onun yaşamış olduğu dönem üzerinden 700 yıl geçmesine rağmen hala değişik çevreler, onun fikir ve düşüncelerini yeni kuşaklara aktarmaktadır." dedi.

Şenlik, Rumeli savaşlarında Sücaaddin Veli'nin önemli bir rol oynadığını, Balkanlar'da İslam'ın hayat bulmasında büyük pay sahibi olduğunu vurguladı.

Horasan diyarından gelmiş, bu toprakları yurt tutmuş, irfanını Balkanlar'la buluşturmuş Sücaaddin Veli'ye gönül borçlarının olduğunu dile getiren Şenlik, "Bu çalıştay onun yolunu ve öğüdünü tutanların minnet ifadesidir. 3 üniversitemiz başta olmak üzere üniversitelerimizin farklı disiplinler, Sücaaddin Veli bağlamında test çalışmaları yapmasını arzu ediyorum. Bu noktada Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızın, Valiliğimizin gereken desteği sağlayacağını da ifade etmek isterim." diye konuştu.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Eğitim ve Yaygın Daire Başkanı Dr. Nimet Altıntaş da yaptıkları çalışmalara yenisini eklemek, Aleviliğin sembol bir değeri olan Sücaaddin Veli'yi alanında uzman akademisyen ve araştırmacıların katkılarıyla bir kez daha anmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çalıştay koordinatörü Prof. Dr. Haşim Şahin ile Alevi Bektaşi inanç önderi Mehmet Demirtaş'ın da katılımcılara hitap ettiği açılışta, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri hazır bulundu.

Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Valiliği, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Seyyid Sücaaddin Veli Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
21:27 ABD’deki Bitcoin ETF’leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
21:05 Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu
20:43 Bakan Fidan’dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici Bakan Fidan'dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 15:45:40. #1.12#
SON DAKİKA: Seyyid Sücaaddin Veli Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.