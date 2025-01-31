Kültür Sanat

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 79 yaşında vefat eden oyuncu Sezai Altekin son yolculuğuna uğurlandı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına da imza atan sanatçı için Gündoğan Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Cenazeye katılanlardan oyuncu Tarık Papuçcuoglu, gazetecilere, çok üzgün olduğunu, ustasını ebediyete uğurlamaya geldiğini söyledi.

Oyuncu Arif Akkaya ise Altekin'in şehir tiyatrosunun en iyi oyuncularından ve Türk tiyatrosunun önemli isimlerden biri olduğunu belirtti.

Altekin'den çok şey öğrendiğini kaydeden Akkaya, onun meslek büyüğü olarak sevilip saygı duyulduğunu ifade etti.

Altekin'in kızı Duygu Altekin de babasının bir süredir nabzının düşük olduğunu, pazar gecesi bir hastanede müdahale edildikten sonra babasının isteğiyle eve geldiklerini anlattı.

Evinde istirahat eden oyuncuya kalp pili takıldığı öğrenildi.

Unutulmaz çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat veren Altekin'in cenaze törenine hayat arkadaşı Melek Altekin'in yanı sıra Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak ve sevenleri katıldı.

Kılınan namazın ardından usta oyuncunun cenazesi toprağa verildi.