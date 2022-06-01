Şifahanede tütsü kokusuyla klasik Türk musikisi konseri

Osmanlı döneminde koku ve müzikle tedavinin uygulandığı şifahanede, tütsüler yakılarak klasik Türk musikisi konseri icra edildi.

Trakya Üniversitesi II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezinin iş birliğinde "İpek Yolunda Meşk" konserine ev sahipliği yaptı.

Koku Kültürü ve Turizm Derneği Kurucusu ve koku uzmanı Bihter Türkan Ergül, konser öncesi buhurdanlıkta tütsü yakarak katılımcıların arasında gezdirdi. Tütsüler, konser boyunca yanarak şifahaneye koku yaydı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ün selamlama konuşması sonrası sahne alan sanatçı Yaprak Sayar, rast, uşak, saba, kürdilihicazkar makamlarında şarkılar seslendirdi. Konser, "Edirne'nin ardı bayler" türküsüyle sona erdi.

Müze Müdürü Ruhi Pehlivancık, konser sonunda Sayar ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi Direktörü Agah Karlıaga'ya plaket takdim etti.

"Ben de şifalandım burada"

Sayar, AA muhabirine, "büyülü bir ortamda" 7'inci konserini vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Musikiyle tedavilerin yapıldığı güzide bir mekanda konser vermenin heyecanlı olduğunu belirten Sayar, "Akustik muhteşemdi. Hiçbir şekilde ses sistemi kullanmadan konserimizi gerçekleştirdik. Çok mutluyum şu an. Ben de şifalandım burada." dedi.

İpek Yolunda Meşk konserleri projesinin özel bir anlam taşıdığını dile getiren Sayar, İpek Yolu'nun sadece ticaret değil aynı zamanda bir kültür yolu olmasından esinlendiklerini kaydetti.