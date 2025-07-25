Sıfır Artı Sergisi Balat\'ta Açıldı

Sıfır Atık Vakfı ve Rum Vakıfları Derneği (RUMVADER) iş birliğiyle düzenlenen 'Sıfır Artı' sergisi, Balat'taki eski Maraşlı Rum Okulu'nda açıldı. Sürdürülebilirlik temasını sanat aracılığıyla işleyen sergi, 24 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sıfır Atık Vakfı'nın 'Sıfır Atık Artı' projesi kapsamında hayata geçirilen sergi, farklı inanç ve kültürlerin buluşma noktası olan Balat'ta çevre bilinciyle sanatı bir araya getiriyor. 'Artık atık olmasın!' sloganıyla yola çıkan sergide, tekstil atıkları sanatçıların eserlerine dönüşerek sürdürülebilirlik mesajı veriyor. Dört sanatçının katılımıyla hazırlanan sergide, atık malzemelerle yeniden dokunan 'Pazırık Halısı' gibi eserler dikkat çekiyor. Ziyaretçileri hem görsel hem düşünsel bir yolculuğa davet eden sergi, çevreye duyarlı bir yaşam için estetik ve kültürel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin kültürel bir uzantısı olan 'Sıfır Artı' sergisi, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebiliyor.