Siirt Büryanı Bayramda Kapıda

Siirt büryanına bayramda yoğun ilgi

SİİRT - Siirt'in meşhur yemeği büryan kebabı, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte bayramda vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Kuzu etinin kuyuda buharda pişirilmesiyle yapılan ve asırlık tarihiyle şehrin önemli bir kültürü haline gelen Siirt büryan kebabı, Ramazan ayının bitmesiyle bayramda vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Türk Patent Enstitü tarafından tescillenen Siirt'in büryan kebabı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ramazan ayı nedeniyle uzun süredir büryan belirten Sait Özevin, büryan kebabını herkese tavsiye ettiğini belirtti. Özevin, "Ramazan ayı nedeniyle çarşıya çıkmıyor büryana gelmiyorduk. Özlemiştik. Bayram nedeniyle ilk işimiz büryan yemek oldu. Çok güzeldir. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.