- Siirt'te 9. Kitap Fuarı açıldı
SİİRT - Siirt'te bu yıl 'Çocuklar Okusun' temasıyla 9'uncusu düzenlenen, kitap fuarı ziyaretçilere kapılarını araladı.
Dualar eşliğinde açılışı yapılan fuarda konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, valilik himayesinde, 9. Geleneksel Siirt Kitap Fuarını büyük bir coşku ile açtıklarını söyledi. Binlerce yıllık tarihi mirasından aldığı ilhamla, Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde 'Yüzyıllar Boyu Oku' sloganıyla 11 Aralık 2023 tarihinde kitapların dünyasına başlatılan yolculukta Siirt Kitap Fuarının büyük mesafeler kat ettiğini belirten Vali Kızılkaya; "Bu kutlu yolculuğu bu yıl da, aydınlık yarınlarımız olan çocuklarımız için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu 'Çocuklar Okusun' diyerek kitapseverlerle buluşuyoruz. Bu vesile ile kitap fuarının hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.
Öğrencilerden Sırma Özdemir, okuluyla birlikte geldiği fuardan memnun olduğunu dile getirerek, "Kitap fuarına geldim. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Herkese teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.
Öğrenci Zehra Yontaş'ta, güzel kitapların olduğunu belirterek, "Çok güzel bir etkinlik düzenlemişler. Kitabımı aldım. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Öğrencilerden Özlem Kaya ise, "Beğendiğim kitapları aldım. Çok güzel kitaplar vardı. Bunun için herkese teşekkür ederim" dedi.
(STK-AKK-Y)
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