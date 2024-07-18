Siirtliler Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni ziyaret edebilecek

Kültür Sanat

Siirtliler "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"nde kahramanlıkları görebilecek

SİİRT - Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması ve savaştan kalma objelerin yer aldığı mobil müze, Siirt'te vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan mobil müze tırı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İçinde Çanakkale savaşlarından kalma objelerin, fotoğrafların ve Çanakkale askeri heykeli ile videoların gösterildiği ekranların bulunduğu müze, iki gün boyunca saat 14.00 ile 22.00 saatleri arasında Siirt'te ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Mobil müzenin 7 farklı kategoriden oluştuğunu belirten proje koordinatörü Engin Karataş, Siirt'te 15 Temmuz Meydanı'nda bulunduklarını, burada Çanakkale Savaşları'nın anlatıldığı müzeyi ücretsiz bir şekilde vatandaşın ziyaretine açmış bulunmakta olduklarını söyledi.

Saat 14.00'te açılan müzenin gün boyunca akşam 22.00'ye kadar vatandaşın ziyaretine açık olacağını belirten Karataş, "2 gün burada bulunduktan sonra Siirt'in Kurtalan ve Baykan ilçelerinde birer gün olacak şekilde yeni ziyaretlerde bulunacağız. Müzemizin içerisinde yedi ayrı vitrin bulunmakta. Bu vitrinler de Çanakkale Savaşı anlatılıyor. Bu vitrinler kronik bir şekilde savaşın başlangıcı, Türk askeri, düşman askerleri, kara savaşları, deniz savaşları, kahraman komutanlarımız ve dünden bugüne Çanakkale'yi işlediğimiz vitrinler olmak üzere 7 ayrı vitrinden oluşuyor. Tüm Siirt halkını ziyarete bekliyoruz" dedi.

Müze ziyaretinden etkilendiğini belirten 5. sınıf öğrencisi Hiranur Dündar, "İlk buraya girdiğimde çok şaşırdım ama sonra objeleri incelediğimde çok beğendim. Silahları falan gördüm, nasıl su içtiklerini ve yemekleri nasıl yediklerini gördüm. Atalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.