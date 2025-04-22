Silifke'de Gelincik Zamanı

Mersin'in Silifke ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen gelincik çiçekleri, kapladığı tarlaları kırmızıya bürüdü.

Yeşilovacık Mahallesi'nde havaların ısınmasıyla gelincik çiçekleri açtı.

Tarlaları kırmızıya boyayan gelincikler, görenlerin dikkatini çekti.

Gelincik tarlaları, fotoğraf tutkunlarını da ağırladı.

Yoldan geçenler, araçlarını durdurup gelincikleri fotoğrafladı.

Eşi ve çocuklarıyla gelincik tarlasını gezen Celal Çay, gazetecilere, ailecek doğayı çok sevdiklerini söyledi.

Gelincikleri yoldan geçerken tesadüfen gördükleri belirten Çay, "Bu gelincik tarlalarını gördüğünüzde durmamak elde değil. Ailemizle bu güzelliğin içinde vakit geçirdik. Anılarımızı fotoğrafladık." diye konuştu.???????