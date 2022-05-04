Silletto ödülü, Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başladı - Son Dakika
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Silletto ödülü, Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başladı

04.05.2022 12:55
Silletto ödülü, Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başladı

Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında kazandığı "2021 Silletto Ödülü"nü sergilemeye başladı.

Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında kazandığı "2021 Silletto Ödülü"nü sergilemeye başladı.

Müzede düzenlenen törende konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, geçen yıl büyük bir başarıya imza atarak Avrupa'da ses getiren ödülün Müzenin Kurucusu Kenan Yavuz ile eşinin önemli katkılarıyla Bayburt'a kazandırıldığını söyledi.

Ödülün, Yavuz çiftinin Bayburt'a ve Anadolu kültürüne olan sevdalarının bir sonucu olduğuna işaret eden Epcim, "Manevi değeri çok büyük bir ödül. Avrupa'da çoğu şehrin bu ödülün peşinde koştuğunu bilmek gerekir. Bayburt adına çok büyük bir başarıdır. Ülkemiz adına çok büyük bir başarıdır." dedi.

Epcim, salgın sürecinin ardından kültür turizminin büyüyeceğini ve Bayburt'un ödüllü müzeleriyle bu pastadan çok daha fazla pay alacağını ifade etti.

Bayburt'un Anadolu kültürünün çok önemli bir noktası olduğuna dikkati çeken Epcim, şunları kaydetti:

"Bu noktada Bayburt'un dünya kültür turizmine kazandıracağı çok şey var. Biz buna inanıyoruz. Şu an itibarıyla tüm Türkiye'ye bildirmek istediğim bir konu var. Avrupa Müze Forumu tarafından iki adet müze ödülüyle ödüllendirilmiş Türkiye'deki tek şehiriz. Hatta benim tespitlerime göre Avrupa'da da aynı ilde bu ödülü alan başka bir şehir yok. Onun için Baksı Müzemizle de Kenan Yavuz Etnografya Müzemizle de çok gurur duyuyoruz."

Ödülün Dublin'nden Bayburt'a getirildiğini anlatan müzenin kurucusu Kenan Yavuz da kendilerinden önce ödülü kazanan kuruluşun 14 Henrietta Street Müzesi olduğunu söyledi.

Büyük Britanyalı tasarımcı Archibald Knox tarafından yapılan ve dünyada Silletto Ödülü olarak tanınan "Kalaylı Sepet"in, her yıl sergilenmek üzere kazanan kuruluşa verildiğini anımsatan Yavuz, "Manevi anlamı çok yüksek, 200 yıllık bir sepet. Boyutu belki küçük ama manevi değeri çok yüksek. Dünyada kültür mirası alanında en değerli ödül. Kültür mirasını görünür kılmak ve yerel halkla hareket ederek, çevresiyle, doğasıyla, kültürüyle bütünleşme noktasında başarılı çalışmalarımız nedeniyle bu ödülü kazanmıştık." diye konuştu.

Ödülü önümüzdeki günlerde Estonya'da düzenlenecek törenle 2022 yılı kazananına vereceklerini anlatan dile getiren Yavuz, daha önce ödül alan tüm müzelerin katılacağı törende Bayburt'u anlatma fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Yavuz, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutan güzelliklerini yaşatma gayretinde olduklarına vurgu yaparak, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de müze kurucusu Kenan Yavuz'a tebriklerini iletti. Tören, ödülün sergi salonuna yerleştirilmesiyle sona erdi.

Törene, Vali Epcim'in eşi Büşra Epcim, Demirözü Kaymakamı Betül Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Silletto ödülü, Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başladı
Silletto ödülü, Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başladı
Silletto ödülü, Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başladı
Silletto ödülü, Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başladı
Silletto ödülü, Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başladı

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Etnografya Müzesi, Kenan Yavuz, Türkiye, Bayburt, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Silletto ödülü, Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silletto ödülü, Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başladı - Son Dakika
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